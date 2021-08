Briti teadlane: näomaskide kandmisest on saamas poliitiline küsimus

Suurbritannia Keele ülikooli sotsioloogia professor Clifford Stott ütles reedel, et näomaski kandmisest on saamas üha rohkem poliitiline küsimus. Valitsus nõustav Stott leidis siiski, et maskid aitavad pidurdada koroonaviiruse levikut.

"Me teame, et maskide kandmine pidurdab viiruse levikut. Aga ma arvan, et maskide kandmine näitab ka vastutustunnet ja see on hetkel võtmeküsimus. Kahjuks on sellest saamas üha rohkem ka poliitiline küsimus," ütles Stott.

Juulis kaotati Suurbritannias seadusest tulenev nõue kanda maski kinnistes ruumides. Siiski ainult iga kahekümnes täiskasvanu ütles, et loobus seetõttu maski kandmisest, teatas The Times.

Londoni linnapea Sadiq Khan ütles sel nädalal, et metroos maski kandmata jätmine tuleks muuta kriminaalkuriteoks.

Maskide kandmise jätkamist rahvarohketes kohtades soovitas ka Suurbritannia peaminister Boris Johnson.