Turbatootjatele valmistavad muret ATV-ga turbateedel sõitjad

Tänapäevased turbarabades töötavad masinad on kliimaseadmetega varustatud ja seetõttu käib töö ka kõige palavama ilmaga, sest sajuta päevi tuleb maksimaalselt ära kasutada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Paraku tuleb tihti ette, et töö turbaväljal tuleb katkestada, sest raba on süttinud.

"Turbatootmise kõige suurem mure on praegu tuleoht. Me nimetame seda postkoroonasündroomiks, sest inimesed on otsustanud leida endale lõbustust läbi ATV-de ja Enduro-mootorrataste. Viimasel ajal on trend see, et meil ei möödu üle Eesti mitte ühtki nädalavahetust, kus keegi jälle ei tule turbatootmisaladele sõitma ja läbi selle jätavad maha tulekolded. Tänapäeval vabas müügis olevad ATV-d on enamasti kõik bensiinimootoritega ja nad on lihtsalt loodud ja tehtud niimoodi, et nad puistavad sädemeid," rääkis Eesti Turbaliidu juhatuse esimees, Greenworldi tegevjuht Jüri Tiidermann.

Turbaliidu andmetel oli eelmisel nädalal Lõuna-Pärnumaal rabas seitse tulekollet, Põlvamaal oli kahe nädala eest sama lugu. Niisiis paluvad turbatootjad mitte tungida turbatootmisaladele, sest vaatamata hoiatustele ja tõkkepuudele seda tehakse. Ja põhjendusi leidub.

"Alates sellest, et me oleme Eesti Vabariigi kodanikud ja need maardlad on Eesti Vabariigi territoorium ja me oleme vabad tegema seda, mida me tahame. /.../ Turbatootmisala on kinnine territoorium. /.../ Ega me asjata pane tõkkepuid ette, paneme hoiatussildid tootmisaladele ette, et läbikäik on keelatud. See tähendab, et on keelatud," kirjeldas Tiidermann.

Aga turbatootjate kõrval töötavad rabas ka õpilasmalevlased, kelle ülesanne oli rabakraavide ääri rohida. Sest kasvuturvast tootes ei tohi kellegi kasvuhoonesse sattuda sellise taime seemneid, mida tema pole sinna külvanud või istutanud. Kuumaga rabas töötada on raske, sest varju minna pole kuhugi.

"Neli tundi oleme meie põllul, ka päikeselise ilmaga, kus varjualust ei olegi. Kuigi võiks olla isegi, sest on ülekuumenemise oht. Muidugi meil on kaasas veepüstolid, vesi, kõik on kaasas, jahutada me saame," rääkis Tori õpilasmaleva rühmajuht Helen Soosalu.