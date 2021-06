"Oled täna (22.06) taevast vaadates tähele pannud, miks see on nii vines? Põhjus seisneb selles, et atmosfääris on palju niiskust, aga ka tolmu, millest viimane jõudis pärast pikka teekonda Kesk-Aasiast mööda Lääne-Venemaal paikneva kõrgrõhuala serva Eestisse," teatas riigi ilmateenistus.

Tolm muutis ka õhukvaliteedi kehvemaks.