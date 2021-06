Läti ostab kõigile õpetajatele ja õpilastele arvutid

Läti uusi netipõhiseid õppekavu tuuakse eeskujuks kogu Euroopas ja nende arendamine jätkub pandeemiast sõltumata veel aastaid.

Koduõppeks loodi eraldi kanal tavaklase.lv ehk "sinu klass", mille asutamiseks eraldas valitsus läinud aasta kevadel 365 000 eurot. Nüüd plaanib riik Euroopa Liidu toel eraldada digitaalsete õppevahendite loomiseks kuni ülejärgmise aasta lõpuni veel üle seitsme miljoni euro.

Tegu on keskkonnaga, mida saab jälgida kahe üleriigilise vabalevis oleva telekanali vahendusel ja ka internetis.

"Koole küsitledes oleme mõistnud, et seda telekanalit kasutatakse väga hea meelega," rääkis Läti haridus- ja teadusministeeriumi haridusosakonna vanemekspert Olita Arkle.

Rohkem kui 100 pedagoogi üle kogu Läti on kokku pannud 20-minutised videotunnid, mis hõlmavad 1.-6. klassi põhiaineid ja ka huviharidust. Digitaalseid õppekavu on saanud kasutada ka 9. ja 12. klassi õpilased, kel oli neist tänavu eksameiks valmistudes palju abi.

Teine pool on aga tehnilised lahendused, kuidas virtuaalne tarkus noorteni jõuab. Presidendi kantselei eestvõttel, kus seda projekti veab Ieva Ilves, sõlmiti kuu aja eest seimi liikmete, ministrite ja omavalitsuste vahel memorandum "Arvuti igale lapsele", mille eesmärk on kindlustada igale õppijale ja õpetajale 2025. aastaks arvuti.

"Eesmärk on luua ühiste jõududega süsteem, mis võimaldaks kõigile, kel on vaja - igale lapsele ja õpetajale - oma arvuti. See ei tähenda ainult ühekordset arvutiostu. See on süsteem, mille alusel arvutid soetatakse ja vahetatakse teatud aja jooksul jälle uute vastu välja," sõnas Läti president Egils Levits.

Juba eelmisel aastal hakkas haridus- ja teadusministeerium rohkem arvuteid ostma - kevadel üle 5000 nutitelefoni ja tahvelarvuti, sügisel üle 6000 arvuti, mis saadeti rohkem kui 400 kooli.

Käesoleva aasta teises pooles investeeritakse kahasse Euroopa Liiduga arvutite ostmiseks ligi 11 miljonit eurot, selle eest jõuab õppijate ja õpetajateni 20 000 ühikut kaasaskantavat IT-tehnikat.