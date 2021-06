Läti plaanib 2040. aastaks ehitada 1000 kilomeetri ulatuses kiirteid

Läti valitsus toetas teisipäeval transpordiministeeriumi plaani, mis näeb ette, et aastaks 2040 valmib riigis üle 1000 kilomeetri ulatuses kiirteid.

Läti riiklik maanteede arengustrateegia näeb ette teedevõrgu loomist, mis võimaldab Riia äärelinnadest jõuda kahe tunni jooksul teistesse riigi linnadesse. Arengustrateegia pikkuseks plaanitakse 20 aastat, teatas LSM.

Arengustrateegia raames plaanitakse põhimaanteed ümber ehitada kiirteedeks.

Praegu on põhimaanteel tippkiirus 90 kilomeetrit tunnis. Plaanis on see tõsta 130 kilomeetrile tunnis. Kiirteede võrgu pikkuseks plaanitakse umbes 1055 kilomeetrit.

Plaanis on mitmed suured taristuprojektid. Riia ringtee ehitatakse ümber kiirteeks. Riia ümbersõidu renoveerimise maksumuseks hinnatakse umbes 540 miljonit eurot. Uus tee peaks valmis saama 2030. aastal

Hetkel on Lätis põhimaanteede kogupikkus 1756 kilomeetrit. 15,3 protsenti asfalteeritud teedest on halvas seisukorras. Põhimaanteedest eemal on endiselt levinud ka kruusateed.