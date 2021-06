Tallinnas läheb kõigi linnapeakandidaatide selgumisega veel aega

Reformierakond linnapeakandidaati ei vali ning selleks on piirkonna esimees ehk Kristen Michal. Valimisi ja programmi hakkas ta ette valmistama juba 2019. aastal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Teine pool on kampaaniategevustes olla see vedav mootor - leida inimesi ressursse, mida iganes on vaja ja tõsta neid rõhke ringi," rääkis ta.

Reformierakonna teemad on näiteks pensionäride aktiivsuskonto ja linnaruumi muudatused.

Sotsiaaldemokraatide linnapeakandidaat on Raimond Kaljulaid ning oma nimekirjaga valimistele minevate roheliste linnapeakandidaat on erakonna juht Zyleixa Izmailova.

"Meie oleme võtnud eesmärgiks vähemalt 300-liikmelise nimekirja moodustada, me oleme sinna teel. Siiani kõik hästi sujunud. Juulikuus teeme veel spurdi," ütles Izmailova.

Keskerakond pole oma linnapeakandidaati ametlikult nimetanud, kuid selleks saab ilmselt linnapea Mihhail Kõlvart.

"Tallinna nõukogu ei ole veel seda küsimust arutanud, millal tulevad täpsemalt linnapeakandidaat ja esinumbrid. Tõenäoliselt saab see olema augustis," ütles Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi.

Isamaa Tallinna piirkonna juhatus pole valikut teinud. Räägitud on Riina Solmanist ja Lavly Perlingust.

"Mõlemad on väga head kandidaadid ja vastus jääb samaks, et kes on rääkinud, on neist ka mõelnud, aga Tallinna juhatus seda arutanud ei ole ja otsustanud ei ole," rääkis Isamaa Tallinna piirkonna esimees Olle Koop.

Tema sõnul on Isamaa jaoks tähtis, et Tallinn oleks eestimeelne linn.

Eesti 200 ütleb oma linnapeakandidaadi nime pärast seda, kui kõikides ringkondades on nimekiri enam-vähem paigas.

"Me plaanime seda teha augusti alguses ja seejärel on meil kavas teatada, milline on üleriiklik laiem programm," ütles Eesti 200 juhatuse liige Lauri Hussar.

Eesti 200 leiab, et pealinn on liiga tsentraliseeritud ning tähtsa teemana nimetavad nad transporti.

EKRE linnapeakandidaat selgub sisevalimistel. EKRE Tallinna programmitoimkonna juht Kadri Vilba kinnitas, et erakonna esimees Martin Helme kandideerib Tallinnas.

Erakondade esindajad ütlevad, et kampaaniahõngu on pealinnas tunda augustis ning tipphetked jäävad aega, kui presidendivalimised on läbi. Kohalikud valimised on oktoobris.