Tallinna Hobujaama platsi jaoks ühendatakse Rotermannis parklad tunneliga

Selleks, et tekitada kinomaja ning uue Ajamaja ette Hobujaama plats, ühendatakse kino maa-alune parkla Rotermanni maa-aluse parklaga, ütles ERR-ile Coca-Cola Plaza haldaja Baltic Horizoni fondi juht Tarmo Karotam.

Kuivõrd juba 2017. aastal esitas Tallinna linnaplaneerimise amet toona toimunud arhitektuurivõistluse ühe tingimusena, et likvideerida tuleb kinohoone eest autode pandus ehk kallaktee ja Hobujaama tänava poolt sissesõit, siis viiakse ka need nõuded ellu.

Tallinna jaoks on sissesõidutee likvideerimine oluline juba seetõttu, et Hobujaamas tahetakse uue trammiliini tulekuga vähendada tavatransporti.

"Kino praegune parkla sissepääs Hobujaama tänavalt likvideeritakse ning maa tasandatakse, et luua plats Rotermanni liikuvatele inimestele," ütles Karotam.

Kino all on praegu 43 parkimiskohta ning see ühendatakse nüüd tunneliga Rotermanni maa-aluse parklaga.

Karotami sõnul on maa-alune ühendus plaanis rajada esimesel võimalusel. "Aga mitte hiljem kui järgmisel aastal," lausus ta.

Eelmisel nädalal kiitis Tallinna linnavalitsus heaks allaehitusservituudi seadmislepingu, mis oli üheks tingimuseks, et tunneli ehitamisega saaks alustada. Servituut pindalaga 56 ruutmeetrit seati 50 aastaks ning selle ühekordne tasu oli 8790 eurot.

Hobujaama plats on osa suuremast plaanist, Baltic Horizon Fundil on kavas ehitada ümber nii kinohoone kui ajalooline postimaja ning ehitada need omavahel kokku. ERR kirjutas paar nädalat tagasi, et kuigi Baltic Horizon Fund lootis ehitustöödega alustada juba tänavu kevadel, siis pandeemiast tingitud olukord on ka nende plaane muutnud ning ehitustööde alguse umbes aasta võrra edasi lükanud.