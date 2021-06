Tallinna postimaja ja kinohoone ümberehitus lükkub edasi

Eelmise aasta suvel andis Baltic Horizon Fund sisse ehitusloa taotluse, et hakata Tallinna ajaloolist postimaja ja kinohoonet ümber ja omavahel kokku ehitama. Siis loodeti ehitustegevusega alustada tänavuse aasta esimeses pooles. Nüüd tunnistab fondijuht Tarmo Karotam, et pandeemiast tingitud olukord on ka nende plaane korrigeerinud ja ehitustegevusega alustamist edasi lükanud.

"Ehitustööd alanud ei ole, esialgu on käsil planeerimise faas. Ehitusluba on küll olemas esimesele etapile, et majad kokku ehitada, aga hetkel käib ehitushanke esimene pool ja ankurüürnikega läbirääkimine. See võtab aasta lõpuni aega," ütleb Karotam.

"Koroonakriis on olnud pikem, kui arvasime, ja selle võrra on ka läbirääkimised nii üürnike kui ka ehitajatega veninud. Ehitusturul on suur materjalikriis, on päris segased ajad, eriti suvisel ajal praegu. Sellepärast on ehitustegevus natuke edasi lükkunud. Järgmine eesmärk on alustada kevadel, nii kui lumi on ära sulanud," lisas Karotam.

Ehitamine võtab Karotame sõnul aega 18-24 kuud, mistap võiks jalakäijatele rajatud ühendusteedega kokku ehitatud hoonetekompleks valmida 2023. aasta esimeses pooles.

Esimeses etapis ehitatakse valmis kahe maja vaheline ala, mis kujutab endast katusega jalakäijate tänavat. Kummagi hoone tegevus ehitustööde ajaks ei lakka.

Ümber ehitatakse ka kinohoone, kuid kinosaalide hulk sellega ei vähene, kinnitab Karotam.

"Kino jääb kindlasti senises mahus toimima ja saalide hulk jääb samaks - saalid asuvad teisel ja neljandal korrusel; kolmandal ja viiendal korrusel asuvad tehnoruumid. Kino väljaüüritav pind väheneb esimese korruse arvelt, teeme sinna teistsuguse sissepääsu kahe maja vahelt," ütleb Karotam.

See tähendab, et piletimüügiala, kasiino ja restorani ruumid lähevad ümberehitamisele, lisaks ühendatakse kinohoone all olev parkla Rotermanni kvartali all olevaga.

Toimub ka kinokontseptsiooni muutus, sest tuleb uus kinooperaator Cinerock, mille omanik on praeguse kinooperaatori Forum Cinemase Baltikumi äride senine juht Kristjan Kongo.

Forumi kinoketi ostis ära Margus Linnamäele kuuluv Apollo kinokett, ent konkurentsiamet ei andnud koondumiseks luba. Seetõttu leppisid Linnamäe firma MM Grupp ja Kongole kuuluv Cinerock kokku, et Kongo ostab kinoketi ise välja. Esialgu ostis Kongo MM Grupilt välja Forumi kinoketi 51-protsendilise osaluse ning järgmisel aastal ülejäänud 49 protsenti. Kongo on öelnud, et maksab sisuliselt sama hinda, mille MM Grupp kinoketi eest välja käis, ent tehingu hinda ta ei avaldanud. Seni kuulub vähemusosalus MM Grupile.