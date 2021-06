Balti õhuruumis algas NATO ja partnerriikide õppus

Ramstein Alloy treeningprogrammide sari sai alguse 2008. aastal. Kolm korda aastas harjutatakse side- ja juhtimise ning erinevaid õhuturbe protseduure, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Seekord osalevad Ämaris õppusel seitsme riigi õhuväelased ja enam kui 20 lennumasinat. Teiste seas on kohal ka NATO unikaalne eelhoiatuse ja õhuruumi juhtimise lennuk, mis tänu erilisele radari- ja sidesüsteemile on võimeline täitma mitmekesiseid ülesandeid nii rahu- kui ka sõjaolukorras.

"Meil on mitmeid stsenaariume ja näiteks homme harjutame olukorda, mida nimetatakse aeglaseks liikumiseks, kus üks lennuk matkib sattumist Eesti õhuruumi ning me peame teda saatma ja abistama," kirjeldas kolonel Bas Pellemans.

"Me oleme ainus NATO lennuüksus, kus on 20 rahvusest lendurid, kes lendavad koos ühes lennukis, jagades sama eesmärki, missiooni ja visiooni. Nii ongi esimene asi ühendada võimekus, kus eri rahvaste individuaalsetest omadustest moodustub lennu ajal üks tervik," rääkis kolonelleitnant Massimo Simotti.

Itaallased osalevad õppusel NATO uusimate 5. generatsiooni F35 hävitajatega, mille üks omadus on lennata eriti märkamatult.

"Loomulikult tähendab see täiesti uusi võimalusi, mis tähendab, et üks hävitaja võib täita ülesandeid, milleks varem oli vaja nelja lennukit. See tähendab, et ta on tõhusam ja odavam ja töökindlam. Edu võti on side meie ja teiste masinate

vahel ja koos me oleme tugevamad," rääkis Itaalia piloot.