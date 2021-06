G20 riigid said üle kahe aasta silmast silma kokku

Välisministrite arutelu all on üleilmse koostöö suurendamine tervishoiu- ja kliimakriisis ning rahvusvahelises kaubanduses, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Saksamaa välisminister Heiko Maas väljendas muret viisi üle, kuidas Hiina ja Venemaa on koroonavaktsiini pakkumisega proovinud tõsta oma mainet. Ka USA välisminister Antony Blinken rõhutas vajadust jagada vaktsiine vaesematele riikidele, et koroonakriis lõppema hakkaks.

G20 eesistuja on Itaalia, mis soovib suuremat tähelepanu pöörata Aafrikale ja kestlikule arengule.

"2021 on murdeline aasta, et taasalustada rahvusvahelist koostööd. Kahe ÜRO konverentsi - kliima- ja biomitmekesisuse konverentsi - raames on meil ainulaadne võimalus täita Pariisi kokkulepet, kui võtame vastu ambitsioonikad lühiajalised kohustused ja toetame kliimaneutraalsuse eesmärki, mis on loodetavasti 2050. aasta ja mis põhineb üha kasvavate riikide lubadustel," kõneles Itaalia välisminister Luigi di Maio.