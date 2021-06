Keskkonnaministeerium keeldus mereala planeeringu kooskõlastamisest

Keskkonnaministeerium keeldub kooskõlastamast rahandusministeeriumi esitatud mereala planeeringut, kuna planeeringu koostamisel on jäänud tahaplaanile eesmärk kaitsta ja säilitada keskkonda.

Keskkonnaministeerium märkis kirjas rahandusministeeriumile, et viimane pole arvestanud keskkonnaministeeriumi esitatud põhimõtteliste ettepanekutega mereala planeerimise protsessis, tuues ettekäändeks planeeringu üldise olemuse.

"Üks planeeringu eesmärke ‒ kaitsta, säilitada ja parandada keskkonda, on protsessi käigus tahaplaanile jäänud ning lisaks mere erinevate kasutusviiside kaardistamisele peaks mereala ruumiline planeerimine panustama ka Läänemere hea keskkonnaseisundi saavutamisse," kirjutas ministeeriumi asekantsler Harry Liiv vastuses rahandusministeeriumile.

Ministeerium toob välja, et strateegiliste dokumentide hulgas pole arvestatud isegi Läänemere keskkonnakaitse konventsiooni ega loodus- ja linnudirektiive.

Planeerimisprotsess peaks ministeeriumi hinnangul tuginema terviklikule visioonile ja võtma arvesse merekeskkonna looduslikke piiranguid. See eesmärk on aga jäänud tahaplaanile ja dokumentatsiooni kohaselt tuleb merekeskkonnakaitselisi tegevusi läbi viia vaid seal, kus see muud merekasutust ei sega.

"Näiteks seatakse planeeringuga suunis mitte kavandada tuuleenergeetika aladele ilma sotsiaalseid ja majanduslikke mõjusid hindamata uusi kaitstavaid loodusobjekte," seisab kirjas.

Keskkonnaministeeriumi hinnangul peab mereala planeering seadma fookusesse mereala majanduse kestliku arengu ja ressursside kestliku kasutamise, samuti arvestama majanduslikke, sotsiaalseid ja ökoloogilisi eesmärke.

Planeering peab toetama merega seotud energeetikasektori, meretranspordi ning kalandus- ja vesiviljelussektori kestlikku arengut, samas kaitstes ja parandades keskkonda.

Mereala planeeringu eesmärk on kokku leppida põhimõtted ja väärtused, millest lähtuvalt kasutatakse Eesti mereala. Planeeringut on ette valmistatud juba 2009. aastast.