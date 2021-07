Reoveeuurija: viirusleidude näit võiks kiiremini nullile läheneda

"Viiruse hulk reovees on alla läinud ja samas paraku peab ütlema, et päris nulli pole ta läinud. Vaatame selle puhangu saba ja natuke see murekoht on, et võiks kiiremini alla minna," rääkis Tenson viimase nädala reoveeuuringu tulemusi kommenteerides.

Viimased nädalad on viiruse tase reovees stabiilne olnud ehk valitseb ühtlane päris madal tase ja üle Eesti päris laiali, nentis Tenson, lisades, et rohkem tuleb viirusleide vanadest tuttavatest kohtadest, kus viirust ka varem on rohkem olnud. Nendeks paikadeks on Harjumaa ja Ida-Virumaa, natuke ka Lõuna-Eesti.

Juulis teevad reoveeuurijad pausi, ent siiski jälgivad olukorda, kuna üle maailma kardetakse delta tüve levikust tingitud järgmist viiruspuhangut. "Vaatame, kuidas ja millal oleks vaja uuesti reoveest vaatama hakata," ei andnud Tenson siiski uuringute taasalustamise täpset aega.

Teadlase kinnitusel on tema töörühmal ka praegu valmidus reoveest erinevaid viirustüvesid tuvastada, aga seni on seda tehtud väiksemas skaalas. Siiski nägid nad kevadel selgelt, kuidas Ühendkuningriigi tüvi Eestisse sisse tuli. Sestap vajavad ka uued tüved jälgimist, kuna karta on, et mingi puhangu võivad nad tekitada, lisas Tenson.

"Oleme metoodikaid läbi proovinud ja püüame laiemat pilti saada delta tüvest, aga praegu eelmise nädala kohta veel pole protsentuaalset jaotust."