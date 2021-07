Paide jätkab pärast koroonapausi keskväljaku ruumieksperimenti

Paide ruumieksperimendi lahenduse mõtles välja ja ehitas üles mittetulundusühing Uus Ruum, mille eestvedajad Maiko Kesküla ja Kaspar Tammist rääkisid, et tänavune ruumiprogramm tuleb põhiosas sarnane 2019. aasta omaga, ent üht-teist on ka teisiti.

"Eelkõige saab avatud uuesti Paide keskväljak inimestele. Lihtsalt olemiseks, pingpongi mängimiseks, kohvi joomiseks. Me oleme uuendanud välikontorit ja sinna mahub ka palju rohkem inimesi tööle. Siis meil on uus tribüün, kus ees saab väiksemaid kontserte korraldada. Istumisalasid on palju ja loomulikult oleme väga uhked ka välistuudio üle, kus noorte omaalgatuslikult saab korraldada raadiosaateid," rääkis Maiko Kesküla.

Selleks, et Paide linnasüda muutuks lastesõbralikumaks, ulatas ruumikeskperimendi korraldajaile abikäe Tartus tegutsev mittetulundusühing Elukas.

Varem on Paide keskväljaku sulgemise vastu sõna võtnud mitmed kohalikud ettevõtjad, kuid Maiko Kesküla kinnitusel suudeti sel korral kõikidele probleemidele lahendus leida.

"Me alustasime tegelikult kaasamise ja planeerimise läbirääkimistega juba varastel talvekuudel ja oleme ka keskväljaku ümber parkimiskohti pigem juurde tekitanud. Selles mõttes oleme tulnud ka paljudele tingimustele vastu, mida ettevõtjad on soovinud. Inimesi on siin kindlasti rohkem tänu sellele ruumieksperimendile terve selle suve kestel. See võimalus tuleks nüüd ka ettevõtjatel ära kasutada," rääkis Kesküla.

Inimestele puhkamiseks ja lõõgastumiseks avatud Paide linnasüda ootab külastajaid kuni 31. augustini.