Raadioamatöörid tunnevad muret noorte huvi kadumise pärast

Eesti Raadioamatööride Ühingu eestvedajatele teeb murelikuks, et noori jääb järjest vähemaks. Neid loodetakse ala juurde meelitada selle kaudu, et ka raadioamatööride tegemised on aina rohkem seotud digimaailmaga.

Laupäeval Ida-Virumaal Toila vallas Aluoja puhkekeskuses avatud Eesti raadioamatööride 58. suvelaagris on paarsada osalejat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Raadiamatörismi atraktiivsemaks muutmise plussiks on ka see, et Eesti parimad kuuluvad maailma tippklassi tegijate hulka.

"Me oleme saavutanud maailmameistri tiitleid, erinevaid võistkondlikke esikohti nii Euroopa kui maailma mastaabis. Me hoiame erinevaid rekordeid enda käes. Selle taga on mõne entusiasti tõsine töö ja mis seal salata, ka rahaline panustamine," rääkis ERAÜ juhatuse liige Arvo Pihl.

"Meil on ühingu tugev tegevus. Meil on ka liikmeid pisitasa juurde tulemas ja me pingutame selles suunas. Koroona on meid nii palju mõjutanud, et kui vanasti tehti eksameid füüsiliselt kohapeal, siis sel aastal me saime hakkama esimeste online-eksamitega. Võimalus saada raadioamatööriks on tehtud võimalikult lihtsaks," rääkis ERAÜ juhatuse esimees Kristjan Kass.