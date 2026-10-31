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Tusk süüdistas opositsiooni rünnakus demokraatia vastu

Välismaa
Donald Tusk.
Donald Tusk. Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Välismaa

Poola peaminister Donald Tusk süüdistas laupäeval käimasolevat põhiseaduslikku kriisi käsitlevas kõnes konservatiivseid opositsioonijuhte soovis hävitada demokraatiat ja õigusriiki.

Ta esines kõnega päev pärast seda, kui politsei sekkus konstitutsioonikohtu juures, kus parempoolse opositsioonipartei Seadus ja Õiglus (PiS) toetajad protestisid kohtu presidendi Bogdan Swieczkowski ametist kõrvaldamise vastu.

Kohtu ametlik konto sotsiaalmeediaplatvormil X kirjeldas reedel valitsuse sammu riigipöördena.

Kuid Tusk ütles oma laupäevaõhtuses kõnes: "Nimetagem asju õigete nimedega. Poolas on aastaid tegutsenud organisatsioone ja poliitikuid, kes soovivad hävitada demokraatiat ja õigusriiki."

Reedel skandeerisid mõned meeleavaldajad kohtuhoone ees "Tusk, reetur!" ning üritasid turvabarrikaadidest läbi murda. Politsei teatel peeti kinni kolm inimest.

Tusk nimetas oma kõnes reedesid rahutusi õõvastavaks.

"Ma väga soovin, et me ei peaks kunagi enam Poolas sarnaseid stseene nägema," lisas ta.

Tuski valitsus on nädalaid üritanud kohtust välja tõrjuda kohtunikke, kelle määras ametisse eelmine PiS-i valitsus, mis oli võimul aastatel 2015–2023.

Kohus otsustas sageli Poola seadusandluse kasuks Euroopa Liidu õiguse ees ning Brüssel süüdistas Poola kõrgeimat kohut liiga lähedastes suhetes tollase poliitilise võimuga.

Tugevalt EL-i-meelne Tusk tõotas pärast 2023. aasta valimiste võitmist lõpetada vaidluse Brüsseliga. Kuid riigi president, parempoolne Karol Nawrocki, on tema esitatud kohtunikukandidaadid blokeerinud.

PiS-i toetajad on nädalaid kohtuhoone ees kogunenud, et avaldada toetust kohtunikele.

"Olen kindel, et konstitutsioonikohus hakkab tööle nii, nagu peab," ütles Tusk laupäeval.

"Kohus peaks täitma oma kohustusi sõltumatult ja kooskõlas põhiseadusega," lisas ta.

"Täidesaatva võimu ja seega ka minu ülesanne on tagada selle julgeolek ja töötingimused," ütles Tusk.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: BNS

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