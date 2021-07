Delta tüvi on muutunud Eestis domineerivaks

COVID-haigestumuse intensiivsus on Eestis ECDC riskimaatriksi alusel madal, kuid haigestumine on taas kasvama hakanud ning delta tüvi on muutunud domineerivaks, teatas terviseamet.

Eelmise nädala jooksul lisandus Eestis 227 haigusjuhtu. Võrreldes nädal varasemaga suurenes uute juhtude arv 37,6 protsendi võrra ning kasvas nakatamiskordaja R, mis on üle-eestiliselt 1-1,2 (25. nädalal oli R 0,67).

"Üldine haigestumise langus on jaanipäeva, aga ka India tüve suurema levikupotentsiaali tõttu muutunud väikseks kasvuks," ütles terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma.

Härma rääkis, et delta tüvele viitavate proovide osakaal kõikidest positiivsetest tulemustest kasvanud 67 protsendini. "Alates 26. nädalast (ajavahemik 28. juuni kuni 4. juuli - toim.) on delta tüvi Eestis domineeriv," lisas ta.

Eelmisel nädalal kasvasid nakatumised perekonna ringis, töökohtades ning ka tutvusringkondade kaudu nakatumised. Sissetoodud juhud moodustavad jätkuvalt kolmandiku Eesti nakatunute koguarvust, siin olulisi muutusi ei täheldatud. Peamiselt tuuakse nakkusjuhud sisse Venemaalt, Hispaaniast aga ka mujalt maailmast.

"Piiriületajatel on terviseameti hinnangul suur huvi testida ja veenduda, et nad on nakkusohutud. Samamoodi on inimesed pigem ettevaatlikud delta tüve suhtes, mis annab lootust, et me ei liigu pikemaajalisesse kasvutrendi ja koostöös nakatunutega, saame kasvutrendi kiiresti pidama," rääkis Härma.

Sümptomaatilised haigusjuhud moodustasid 88,5 protsenti ja ilma sümptomiteta 11,5 protsenti tuvastatud haigestunute üldarvust. "Peamiselt tunneb haigestumise ära ikka kehva enesetunde ja peavalu järgi. Nakatunud on praegu peamiselt nooremad, vaktsineerimata inimesed," selgitas Härma.

Haiglaravi on kokku vajanud 6,9 protsenti haigete üldarvust. 26. nädalal hospitaliseeriti 17 inimest (võrreldes 25. nädalaga vähenes 29,2 protsendi võrra). Praegu on risk haiglate koormuse kiireks kasvuks terviseameti hinnangul madal.

Üle 60-aastastest haigestunutest vajas hospitaliseerimist 10,8 protsenti. "Haiglaravile satuvad peamiselt vanemaealised, vaktsineerimata või ühe doosiga vaktsineeritud inimesed".

Surmaga on lõppenud 1270 haigusjuhtu ehk 0,97 protsenti COVID-19 juhtudest. 26. nädalal suri üks koroonaviirusega nakatunud inimene, kes oli samuti vaktsineerimata.