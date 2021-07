Terviseameti ravimilao ajaparameetreid muudeti ameti enda konto alt

Terviseameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas ütles ERR-ile, et nädala alguses toimuma pidanud kohtumine ameti ja ettevõtte vahel toimus reede lõunal, kus selgus parameetreid muutnud konto esmane päritolu.

"Terviseamet kinnitas, et meil ei ole etteheiteid Guard Systemsi hoiatussüsteemile, sest see toimis süsteemis sätestatud parameetrite järgi. Selgitati, et terviseameti Paldiski mnt 81 kolme külmlao temperatuuri jälgimise ajavahemiku osas on viimane muudatus tehtud ühe terviseameti konto alt (ei ole nimeline konto)," sõnas Kaas.

Ta täpsustas, et ametis jätkub uurimine, mis peab andma selgituse, kes parameetreid viimati muutis ja miks ei vastanud muudatused terviseametis kokkulepitud tingimustele.

Guard Systemsil on Eestis vaid üks töötaja

Guard Systems Estonia OÜ kuulub aga Norra ettevõtte GSGroupi alla, mis on kodulehe järgi asutatud 1992. aastal ning sellel on üheksa tütarettevõtet, 150 töötajat ja 12 000 klienti. Firma toob oma kodulehel eraldi välja väite, et nende majandusnäitajad on tugevad.

"GSGroup AS oma tooterühmadega Guard Systems, Handyman ja Smartday on Euroopa juhtiv teenuste ja süsteemide pakkuja mobiilside andmehõivelahenduste vallas," seisab kodulehel.

Ettevõtte omanik on aga teine Norra firma Rieber & Son AS, endise nimega AS Atlantis Vest. Lisaks GSGroupile kuulub ettevõttele veel kaheksa tütarfirmat.

GSGroupi kodulehelt nähtub, et ettevõtte teenuseid kasutavad muu hulgas ka Eestis tegutsevad firmad IF Insurance, Ramirent, Tamro ja Schenker.

Norra majandusportaali Proffi järgi oli GSGroupi 2019. aasta käive üle 11 miljoni euro ning firma teenis pea 627 000 eurot kasumit. Aasta varem oli firma müügitulu 10,4 miljonit eurot ja kasum oli 1,7 miljonit eurot.

Kui vaadata aga Guard Systems Estonia OÜ majandusaasta aruannet, selgub, et ettevõtte 2020. aasta käive oli veidi üle 57 000 euro, aasta varem oli see ligi 65 000 eurot. Kasumit teenis firma 12 eurot ning 2019. aasta oli selle kahjumiks 5055 eurot. Ettevõttes on arvel vaid üks töötaja: raamatupidaja.

Kaas ütles, et terviseamet sõlmis 2017. aasta novembris lepingu Guard Systems Estonia OÜ-ga.