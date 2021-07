Muuga sadam saab vastu võtta senisest suuremaid konteinerlaevu

Kaks suurt sadamakraanat olid Hamburgist üle mere Tallinnasse teel nädal aega ning jõudsid kolmapäeva hommikul puksiiri slepis Muuga sadamasse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Need kaks hiigelkraanat võimaldavad hakata Muugal laadima ja lossima senisest umbes neli korda suuremaid konteinerlaevu ehk suurimaid seda sorti aluseid, mis läbi Taani väinade liiguvad.

"Meie lähipiirkonnas oleme selle suurusega kraanaga ainulaadsed. Peterburis ja Klaipedas on Läänemere piirkonnas sellise suurusega konteinerkraanasid, mis tähendab, et suured laevaliinid saavad planeerida meie sadama oma liinigraafikutesse," rääkis HHLA TK Estonia juht Riia Sillave.

Muuga sadamasse jõudsid HHLA TK Estonia terminali uued konteinerikraanad. Autor/allikas: Jaan Kronberg/HHLA TK Estonia

Lisanduv võimekus teeb Tallinna Sadama paljude vedajate jaoks atraktiivsemaks, sest järjest enam eelistavad suured laevafirmad vedada kaupa võimalikult suurte alustega, mis on kokkuvõttes ökonoomsem.

"Tendents kaubaliikumisel on suunatud sinna, et me võtame vastu suuremaid laevu, mis on efektiivsemad laevaliinide jaoks. See muudab Eestit kaubaväravana suuremaks," selgitas Sillave.

Võimsamad kraanad suurendavad Muuga sadama võimekust laiemalt kui vaid konteinervedude alal.

"Kindlasti üks osa, mis annab juurde meile, on konteinerite töötlemise võimekuse kasv. Teine on see, et vähemalt üks kai, mis teenindab konteinereid, seal koormus väheneb ja tulevikus on võimalik selle kai kasutamine ro-ro teeninduseks. Nii et kahes ärisuunas - nii konteinervedude kui ka ro-ro poole peal me saame tulevikus uusi võimalusi juurde," ütles Tallinna Sadama kommertsdivisjoni ärisuuna juht Margus Sitsi.