Tõstamaa, Nõva ja Käina komandod said Punaselt Ristilt elustamisaparaadid

Elustamisaparaadid on sellistele komandodele hädavajalikud, sest tihti jõutakse õnnetuspaika enne kiirabi ja siis on võimalik kannatanut kohe elustama hakata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Saime teada vajadusest, et meil on Tõstamaa, Käina ja Nõva komandod piirkondades, kus professionaalne meditsiiniabi on väga kaugel. Ja meil on Punase Risti poolt võimalus ja oskused elupäästvat esmaabi õpetada. Juurde leidsime ka Playtechi, kes toetab projekti rahaliselt," ütles Eesti Punase Risti Lääne regiooni koordinaator Piret Seire.

Esimesena anti elustamisaparaat pidulikult üle Tõstamaa päästekomandole. Päästjatele küll näidati aparaadi kasutamist, aga päris selgeks õpivad nad selle kursustel.

"Tegime valiku selle järgi, kui kaugel kiirabiressurss asub. Ka siin, Tõstamaal lähim kiirabi asub ühelt poolt 45 kilomeetri kaugusel ja Pärnu poolt 50 kilomeetri kaugusel. Meil on olnud viie aasta jooksul mitmeid sündmusi, kus pääste on kohal enne kui kiirabi. Viimasel aastal on poole võrra suurenenud sündmuste arv, kus päästjad on olnud kohal enne kui kiirabi," rääkis Lääne päästekeskuse juht Heiki Soodla.

"Aparaatidega koos tulevad meile ka koolitused. Nii et meie päästevõimekus hajaasustuspiirkonnas tõuseb oluliselt," lisas ta.