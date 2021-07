Metoodikate erinevus lükkab reovee uuringu avaldamise uude nädalasse

Reovee seireuuringus oli algselt kavas teha juulikuus paus, kuid viiruseleviku kasvades otsustas valitsus, et reovee seiramisega tuleb jätkata. Reoveeuuringut seni teinud Tartu Ülikool taasalustab seiramist augustist, seni hoiab viiruse sisaldusel reovees silma peal terviseamet.

Terviseamet ei ole aga saanud värskemaid andmeid viirusesisalduse kohta reovees avaldada, sest metoodikate erinevuse tõttu ei ole ülikooli ja ameti tulemused veel võrreldavad.

Terviseameti nakkushaiguste labori juhataja Janne Pullat selgitas, et uuringu ülevõtmisel oli esimene ülesanne adapteerida Tartu Ülikoolis välja töötatud protokoll terviseameti laboris.

"Tehnoloogiliselt on kahe labori masinapark mõnevõrra erinev ja sellest johtuvalt ei ole need tulemused omavahel üks-ühele võrreldavad," märkis ta.

Pullati sõnul oleks olnud vaja teha kahe labori võrdluskatseid, mida ei jõutud lühikese ettevalmistusaja tõttu. "See on põhjustanud selle, et me ei ole väljastanud harjumuspärast seirekaarti," ütles ta.

Küll aga on terviseameti nakkushaiguste labor teinud kaks nädalat reovee analüüse ja nende andmete põhjal on ameti eksperdid suutelised andma ülevaate, millistes piirkondades on täheldada koroonaviiruse osakeste kasvu reovees. Neid andmeid on terviseametist oodata järgmisel nädalal.

Kui Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professori Tanel Tensoni uurimisgrupp taas koguneb, on kavas ära teha ka need võrdlevad uuringud, mis lubavad edaspidi lihtsamalt ülikooli ja terviseameti andmeid võrrelda.

"Me oleme Tartu Ülikooliga läbi rääkinud ja teinud tööplaani, et septembris teeme need vajalikud võrdluskatsed kahe labori vahel ja saame siis ametlikult kinnitada, et teeme reoveest viirusosakeste analüüsi võrreldavalt," kinnitas Janne Pullat.

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno ütles eelmisel nädalal, et reovee seiramine jätkub Tartu Ülikoolile sarnase meetodiga ning kasutab uuringus samade pumplate proovivõtupunkte. Pullati sõnul on ainus erinevus see, et terviseamet võtab analüüse 20 punktist, ülikooli 60 punkti asemel.