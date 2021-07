Eesti suursaadik Peruus andis üle volikirja

"Soovime teha Peruuga koostööd nii kahepoolselt kui rahvusvahelistes organisatsioonides," ütles Eigla. Ta lisas, et näeb koostööpotentsiaali digivaldkonnis, samuti küberteemadel.

"Suhete dünaamilisemaks muutmiseks on vaja täiendada kahepoolsete lepingute baasi, edendada kaubavahetust ja arendada kultuurisuhteid," sõnas suursaadik.

Eigla on välisministeeriumis erinevatel ametikohtadel töötanud alates aastast 1999. Välisteenistuses on ta olnud Eesti suursaatkonnas Roomas, Lissabonis ning erimissioonil Brasiilias. Ta on lõpetanud Eesti Humanitaarinstituudi romanistika erialal ning täiendanud end Firenze Ülikoolis.

Eigla on ühtlasi mitteresideeriv Eesti suursaadik Colombias.