Uuring: kanepit hakati kasvatama 12 000 aastat tagasi Hiinas

Ajakirjas Science Advances avaldati uuring, mis väidab, et kanepit hakati kasvatama Hiinas juba 12 000 aastat tagasi.

Vastupidi üldtunnustatud seisukohale, mis seob kanepi kodustamist Kesk-Aasiaga, näitab hiljutine uuring, et kanep kodustati esimest korda Ida-Aasias. Taimed on kodustatud, kui inimesed muudavad nende algseid omadusi, teatas The Times.

Uuringuga on seotud mitme riigi teadlased ja see kestis neli aastat.

"Kanepit on vähe uuritud, sa ei saa minna lihtsalt proove koguma, sest lähed siis vanglasse," ütles uuringuid juhatanud Lausanne'i ülikooli bioloog Luca Fumagalli.

Kanepi genoomi areng viitab sellele, et taime kasvatati aastatuhandete jooksul mitmel otstarbel. "Tulemused pakuvad uut teavet taimede paljunemise kohta ja see töö täidab suure teadmistelünga," ütles Briti Columbia ülikooli bioloog Jonathan Page.