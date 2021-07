Austraalia suuremates linnades avaldati meelt koroonapiirangute vastu

Sydneys ajas politsei protesteerijad laiali, 57 inimest võeti kinni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teistes linnades möödusid meeleavaldused rahulikumalt, aga politsei on lubanud videosalvestiste põhjal osalejad välja selgitada ja neile süüdistused esitada.

"Ma teatan, et moodustasime erirühma, milles hakkab tööle 22 uurijat. Nad püüavad tuvastada võimalikult palju neid, kes tänasest vahejuhtumist osa võtsid ja esitada neile süüdistused. Siiani on avastatud 90 rikkumist, 57 inimest on saanud süüdistuse, mõned neist mitme asja eest. Täna me nägime kolme ja poolt tuhandet isekat lollpead! Need on inimesed, kes arvavad, et neile seadused ei kehti. Ma ei kahtlegi, et vähemalt ühel neist oli COVID. Statistiliselt ei ole muud võimalust," ütles New South Wales'i politseiminister David Elliott.