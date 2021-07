Konkurentsiamet ootab Eesti Energialt Narvale uut küttelahendust

Konkurentsiameti peadirektori Märt Otsa hinnangul ei peaks lähitulevikus Narva kaugküttega midagi hullu juhtuma, kuna Balti elektrijaama 11. energiaplokk töötab, kasutab põlevkivi ja saab kasutada ka biokütust. Kuid olukord muutub üsna pea.

"Kui me vaatame Euroopa Komisjoni kliimakava, siis on selge, et fossiilsete kütuste kasutamisel Narvas ei ole väga suurt perspektiivi ja seepärast Eesti Energia peab juba täna võtma ette samme ja kavandama täpseid plaane, mis viie-kuue-aastases perspektiivis edasi saab," rääkis Ots.

Konkurentsiameti peadirektori arvates tuleb kiiresti hakata välja töötama konkursitingimusi leidmaks põlevkivile alternatiivne ja keskkonnasõbralik küttelahendus, kuid aega jääb selleks aina vähemaks.

"Suuremate tootmisüksuste planeerimine võtab aega vähemalt viis aastat ja ka selleks, et võimalikult palju erinevaid ettevõtteid tuleks pakkuma, siis on täna juba paras aeg konkurss välja kuulutada," sõnas Ots.

Märt Otsa hinnangul peaks Eesti Energiale kuuluv aktsiaselts Narva Soojusvõrk juba selle aasta 1. novembriks ette valmistama konkursidokumendid ja konkursi hiljemalt tuleva aasta alguseks välja kuulutama.

Eesti Energia pressiesindaja sõnul on kontserni juhtkond probleemist teadlik, Narva kaugküttemurele otsitakse lahendusi ning konkurss on kavas kindlasti ka välja kuulutada, kuid tehnilistest üksikasjadest on praegu veel vara rääkida.

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu juhatuse esimehe Andres Taukari hinnangul oleksid kaugküttefirmad Narva kütteturule pääsemisest väga huvitatud.

"Narva-sugusele linnale kindlasti on huvilisi, kes sooviksid seal toota elektrit ja soojust ja müüa seda lõpptarbijale, nii et loodetavasti on konkursitingimused avatud kõigile ja sel juhul ei ole kahtlust, et pakkujaid tuleb palju," rääkis Taukar.

Mis aga võiks Narva kütmisel põlevkivi asendada?

"Kui vaadata, kuidas kogu muu Eesti oma tube kütab, siis selleks on suure tõenäosusega ikkagi hakkepuit. Ja kindlasti Narva-suuruses linnas oleks tegemist koostootmisega. Ma ei usu praegu teistesse alternatiividesse, nagu maagaas, õli. Need ei ole tänapäevased lahendused," ütles Taukar.

Praegu on Narva kaugkütte hind lõpptarbijale tänu põlevkivist elektri ja soojuse koostootmisele Eesti madalaim. Andres Taukari sõnul hakkepuidul töötavad koostootmisjaamad nii madalat küttehinda enam pakkuda ei saaks, kuid soodsama hinna tagaks tarbijale suurem konkurents kütteturul ja Euroopa Liidu abi kütteseadmete väljaehitamisel.