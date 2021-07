Laevafirma: eestlaste huvi välismaale reisimise suhtes püsib kõrge

Eestis, Lätis, Leedus ja Rootsis tehtud küsitlusest selgus, et erinevalt oma Balti naabritest on eestlased kevadega võrreldes positiivsemalt meelestatud.

Kui Lätis ja Leedus on kasvamas nende inimeste arv, kes leiavad, et kriisieelne normaalsus ei naase kunagi, siis Eestis on trend vastupidine. Siiski usub 23 protsenti eestlastest, et koroonapandeemia muudab elukorraldust jäädavalt. Kriisis kergete piirangute kehtestamisega silma paistnud Rootsis jagab seda arvamust kõigest kolm protsenti uuringus osalenutest.

"Seda, kuidas mõjutab koroonakriis reisiharjumusi pikaajaliselt, ei oska täna keegi öelda. Meil tuleb õppida elama uue normaalsusega ning teha reisimisel valikuid, mis võtaksid arvesse nii enda kui teiste ohutuse," kommenteeris laevafirma DFDS Eesti turundusspetsialist Merje Vari.

Järk-järgult on vähenenud eestlaste ettevaatlikkus reisimise suhtes: värske uuringu tulemused näitavad, et iga neljas tajub reisimist ohutuna. Märtsist alates on koguni 34 protsendipunkti võrra vähenenud nende osakaal, kes peavad välismaale reisimist ebaturvaliseks.

Juuni seisuga plaanib 29 protsenti eestlastest tõenäoliselt järgmise kolme kuu jooksul mõnda välisriiki külastada. Baltlastest on reisimise suhtes kõige entusiastlikumalt meelestatud aga leedukad, kellest lausa 40 protsenti plaanib lähikuudel ette võtta puhkusereisi.

"Näeme, et olenemata jätkuvast ebakindlusest, on inimeste huvi reisimise vastu suur," rääkis Vari.

Taastumas on ka Eesti inimeste rahulolu oma finantsolukorra suhtes. 37 protsenti uuringus osalenud eestlastest on oma leibkonna rahalise seisu suhtes optimistlikud. Samas ei ole positiivne trend inimeste reisieelarvele mõju veel avaldanud – inimesed plaanivad reisimisele jätkuvalt koroona-eelse ajaga võrreldes vähem raha kulutada.

