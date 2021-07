Michal: Reformierakond ei piira vabadusi, vaid tahab, et riik oleks tõhus

Reformierakonna Tallinna linnapeakandidaat Kristen Michal ütles, et Reformierakond ei ole asunud sõna- ja isikuvabadust piirama, vaid tahab, et riik oleks tõhus.

EKRE on kritiseerinud Reformierakonda sõnavabaduse ja isikuvabaduste piiramise soovi eest. EKRE poliitikute sõnul on Reformierakond mitme vabadusi piirava seaduseelnõu taga, nagu vihakõne kriminaliseerimise eelnõu, meediateenuste eelnõu. Kriitikat said muudatused nakkushaiguste ennetamise tõrje seaduses (NETS) ja samuti biomeetrilisi andmeid ühte andmebaasi koondava nn ABIS-e eelnõu.

Kriitiline ABIS-e eelnõu suhtes on olnud ka Euroopa Kohtu endine kohtunik Uno Lõhmus, õiguskantsler Ülle Madise ning kui see eelnõu omal ajal kooskõlastusringile läks, siis mitmed ministeeriumid leidsid sealt küsitavusi, viidates nii vastuolule inimõigustega kui riskidele kaitseväelaste lisamisel andmebaasi.

Michali sõnul on vabaduste piiramine Reformierakonna poolt selles kontekstis EKRE konstrueeritud poliitiline silt, mida EKRE kindlasti kasutab ka tulevikus.

"Mina tulin omal ajal Reformierakonda ühe märksõna pärast, milleks oli vabadus. Vabadus ise oma asju ajada, majandusvabadus, ettevõtlusvabadus jne. Ja ma olen tänaseni veendunud, et vabaduse eest seismine on Reformierakonna üks ülesandeid," ütles Michal.

"Liberaalid on alati uskunud, et riik peabki olema õhuke, aga seal, kus ta toimetab, seal ta peab olema tõhus, sest vastasel korral sul kõik ametid tegelevad mingite asjadega ja ei toimi. Riik peabki korda saama, majapidamine peab korda saama," sõnas Michal.

Euroopa Parlamendi liige ja Reformierakonna veteranpoliitik Andrus Ansip tuli hiljuti välja ettepanekuga, et avalikes kohtades peaks lubama liikuda ringi vaid vaktsineeritud inimestel, kusjuures vaktsineerimata inimestel ei tohiks lasta isegi rongiga sõita. Michali sõnul on see aus sõnum, mis tulebki vaktsineerimise taseme tõstmiseks sirgjooneliselt välja öelda.

Samas tõdes ta, et eluliselt olulistele teenustele ei tohiks siiski juurdepääsu piirata, aga ta lisas, et see on mõttekoht ja see debatt seisab ees.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimiste kohta ütles Michal, et Tallinnas on üles kerkinud kaks põhilist teemat – eestikeelne haridus ja nägemus linnaruumile.

"Siin on meil Keskerakonnaga päris kõva põrkumine. Siin on üsna intensiivseid mõtteid vahetatud erinevate tomati-Talvodega, kes Tallinnas tegelevad kõige muuga kui mõistliku linnaruumi planeerimisega," lausus Michal.

"Eestikeelsele haridusele ülemineku vastu võitleb vaid Keskerakond"

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles hiljuti, et perekondadel peab säilima võimalus valida lastele sobiv õppekeel.

"Nojah, aga haridussüsteem Eestis, mida maksumaksja maksab, peaks ikkagi olema riigikeelne algusest. See, kuidas perekond valib, kas ta läheb erakooli, kas on mingid muud võimalused, see on perekonna valik tõepoolest. See, kui riigieelne haridus algab lasteaiast, ei tähenda, et kelleltki võetaks tema emakeelt, identiteeti või midagi muud. See tegelikult on vajalik oskus, millega saadakse ka Eestis hakkama. Ja veel kord – Keskerakond võitleb selle vastu, mitte vene emakeelega vanemad," kommenteeris Michal.

"Presidendivalimiste protsess ei ole Eestis vaimustav"

Rääkides presidendivalimiste kandidaatide otsimisest, ütles Michal kerge muigega, et vaatab seda protsessi nagu kogu eesti rahvas. "See on normaalne protsess ja ega see protsess Eestis ei ole kuidagi vaimustav. See protsess on nagu ta on, oma vigadega. Aga üks, mis kindel – Eestis president valimata ei jää," sõnas ta.

Michali sõnul Reformierakonna juhatus kandidaadi otsingutesse kaasatud ei ole, näiteks ei teadnud ta enda sõnul, et kui eelmisel nädalal Kaja Kallas teatas ERR-ile veel veenmist nõudva presidendikandidaadi leidmisest, et see kandidaat oli Jüri Raidla. Samas märkis, et juhatus ei peagi olema sellesse protsessi kaasatud.

"See ongi esimeeste eesõigus. Juhatus on küll seda arutanud, kuidas see protsess võiks käia ja see voli on antud esimehele. Esimees konsulteerib, kellega ta vajalikuks peab ja otsib selle kandidaadi ning kaasab juhatuse, kui selle järele vajadus on," rääkis Michal.

Michal Repsi tegevusest ministeerumis: viimane lüli on kantsler

ERR küsis Michalilt ka Mailis Repsi skandaalide ja selle kohta, et Reformierakonna koalitsioonipartner Keskerakond nendega tegelema peab.

"Inimlikult on see selline asi, mida üldse ei tahaks kommenteerida. Ütleme nii, et otsus on ju tehtud, Mailis Reps on lahkunud valitsusest, ta on lahkumas ka fraktsiooni esimehe kohalt ja erakonna aseesimehe kohalt. Nagu Keskerakond ise ütles, oleks tal aeg keskenduda oma tegevustele ja protsessidele," kommenteeris Michal.

Michali sõnul peaks taoliste kaasuste, et minister ministeeriumi raha eest oma sünnipäeva korraldab, ärahoidmiseks tsiviilkontroll ja poliitiku ning ametnike tasakaal ministeeriumis paremini töötama. "Olnud ise kahes ministeeriumis, ma julgen küll öelda, et kantslerid olid äärmiselt tugevad ja selliste võimalike küsimuste puhul oldi väga range joonega," lisas Michal.

Küsimusele, miks Reformierakond venekeelsete valijatega ühist keelt ei otsi, vastas Michal, et Reformierakonna poliitika on aastate vältel olnud sama.

"Me räägime sama juttu mõlemas keeles, erinevalt Keskerakonnast, kes räägib erinevates keeltes erinevat juttu," ütles Michal.

Kommenteerides EKRE toetuse kasvu Ida-Virumaal ja nende tegevust seal ütles Michal, et Reformierakond ei ole tõepoolest värvanud enda eest kõnelema inimesi, kes ei saa aru, mis riigikorras nad viibivad ja kes tähistavad Narva vabastamist Nõukogude armee poolt.

"EKRE toetus kasvab veelgi"

EKRE toetuse tõusu kohta ütles Michal veel, et EKRE on end kehtestanud peamise opositsiooniliidrina.

"See on loogiline, et opositsiooniliidrile ja opositsioonile omistatakse palju unistusi, mis tegelikult jäävad unistuseks selle hetkeni, kui reaalselt valitsema hakatakse. EKRE on täna võtnud osa valijaid ilmselt Keskerakonnalt Ida-Virumaal ja võib-olla võtab mõned valijad Keskerakonnalt ka Tallinnas. EKRE täidab ka seda konservatiivsuse nišši, mida Isamaa praegu otsib. Lisaks nad on kõige nähtavamad ja agressiivsemad ka valitsuskriitikas," rääkis Michal ja ennustas, et EKRE toetus kasvab veelgi.

Isamaa on Michali sõnul praegu hädas oma identiteedi otsingutega ja seetõttu ei ole nad ka suutnud end opositsioonis kehtestada. "Poliitikas on kindlasti EKRE light-i vähem vaja. Minu meelest konservatiivne valija tahaks konservatiivset parteid, mis ei ole äärmuslik, kuid millel on midagi olulist öelda. Mis see siis on? Milles nad on konservatiivsed? On see eelarve, isikuvabaduste küsimused? Nad ei ole täna sellele vastanud. Seetõttu on meil sisuliselt ainult üks konservatiivne partei, mis nii jätkates ühel hetkel läheb ka Isamaale külla," arutles Michal.

Sotsiaaldemokraate vaevavad Michali hinnangul samuti sisemised otsingud. "Mis see nende kurss on? Ma arvan, et sotsiaaldemokraadid täna vaatavad eeskätt riigikogu valimisi, et seada end taas sellele kursile, et olla koalitsioonivõimelised. Miski ei välista, et nad teevad suurepärase tulemuse, aga selleks tuleb leida seesama asi, mis inimesi kõnetab," lausus Michal.

Tehnilistel põhjustel ei ole selle kolmapäevase "Otse uudistemaja" saatel videosalvestust. Kuula saate helifaili!