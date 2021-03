EKRE aseesimees Mart Helme ütles oma erakonna kasvavat ja Keskerakonna langevat toetust kommenteerides, et EKRE on saanud opositsiooni minnes oma erakonna siseasjadega tegeleda, samas kui Keskerakonna juhid on reetnud kõik alates valijatest, oma erakonnast kuni partneriteni.

"Opositsioon on meile hästi mõjunud, kui vaadata reitinguid. Ministriametis polnud aega nii palju erakonnaasjadega tegeleda, seda enam, et suurem osa eelmisest aastast tuli tegeleda koroonakriisiga. Nüüd opositsioonis on aega rohkem ja valmistume eelseisvateks lahinguteks. Me ei tegele mitte ainult uute liikmete värbamise ja Narva minekuga, vaid teeme ka palju ajutööd ehk mis on meie strateegia ja sõnumid. Ka suhtlemine inimestega on oluline, ehkki seda on praegu keeruline teha," ütles Helme ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast".

Rääkides aga Keskerakonnast ja eelmise valitsuse lagunemisest tunnistas Helme, et pingeid oli Keskerakonnaga koos valitsuses olles palju ja eelmise aasta novembris oli tõsine hetk, kus EKRE reaalselt kaalus valitsusest lahkumist.

"Leidsime siiski, et tahame kindlasti abielureferendumi hääletuse läbi viia. Aga mis seal salata, on saanud üha selgemaks, et Keskerakonna juhid on reetnud kõik. Oma eesti valija, oma vene valija, oma koalitsioonipartnerid. Võib ka öelda, et Ratas ja Reps reetsid ka omaenda erakonna nende korruptsiooniasjadega, mida jätkasid, kuigi lubasid puhtaid käsi."

EKRE on jõuliselt pööranud pilgu venekeelse valija poole ja läheb eelseisvatel kohalike omavalitsuste volikogude valimistel Narvas esmaskordselt välja oma nimekirjaga. Helme ütles, et nimekirja koostades ei hakata teistelt parteidelt üle lööma kohalikke bojaare ja kuulsusi, vaid kasvatatakse ise oma uut põlvkonda.

"Meil on tekkinud Narvas aktiivne eestvedaja, kes on inimesi koondanud. Tänu sellele saame Narvas, mis on meil viimane valge laik, moodustada osakonna. Selle baasilt paneme kindlasti kokku oma valimisnimekirja. Me ei lähe kelleltki üle lööma kohalikke bojaare ja kuulsusi. Olen seda meelt, et me kasvatame oma inimesi rohujuure tasandilt ise üles."

Helme rääkis, et suurem osa inimesi, kes Narvas ja laiemalt Ida-Virumaal EKRE-ga viimasel ajal liitunud, on nooremapoolsed inimesed.

"Enamasti 30-aastased. Enamuses mehed, aga on ka naisi. Nad ei ole seal tuntud praegu, aga mis meeldiv, absoluutne enamus neist räägib ühel või teisel tasemel eesti keelt. Nad loevad ka eestikeelseid meediaväljaandeid."

Põhisõnumiks energeetika ja töökohad

EKRE soovib Narvas ja Ida-Virumaal inimesi kõnetada energeetika ja töökohtade temaatikaga.

"Rohepöördega keeratakse Narva tööstus sisuliselt nulli. Energeetikud, kaevurid ja neid teenindavad valdkonnad kaotavad töö. Nad on olnud siiani hästi tasustatud ja kõrge enesehinnanguga inimesed. Et "meie kütame ja valgustame Eestit ja oleme uhked selle üle". Aga nüüd nad on hirmul, sest neilt võetakse töö ja sotsiaalne seisund."

Helme ütles, et teda ei häiri mitte rohepööre ise, vaid pioneerilik suhtumine selle elluviimisesse.

"See pioneerilik suhtumine on vastutustundetu. Põlevkivienergeetika peab jätkuma, aga evolutsiooniliselt kokku tõmbuma. Põlevkivisektor tuleb ümber korraldada põlevkiviõli peale. Aga nüüd tahetakse Eesti kõige olulisem sepikoda panna viie aastaga kinni. Ma pole vastu rohepöördele, vaid selle pioneerilikule elluviimisele."

Samas lisas Helme, et ei maksa arvata, et EKRE tegeleb ainult vene valijaga või et neile hakatakse erakonna poolt tegema selliseid kummardusi, mis lähevad vastuollu erakonna seniste põhimõtetega.

"Me soovime, et meiega ühinevad inimesed, kes jagavad meie maailmavaadet. Me ei hakka tegema eraldi kummardusi. Mult küsiti Narvas minu suhtumist 9. mai tähistamisse. Ütlesin, et suhtumine jääb erinevaks ja seda ausust vene valija hindab. Aga see ei tähenda, et teistes küsimustes pole ühiseid seisukohti."

Kommenteerides küsimust, kuidas mõjutavad vene valija suhtumist näiteks EKRE saadiku Urmas Reitelmanni poolt öeldu, et "Eestis parasiteerib 300 000 tiblat", vastas Helme, et selliste väljaütlemiste üle pole põhjust uhke olla.

"Need on üksikisikute seisukohad, mitte erakonna omad. Meil on üle 9000 liikme ja me ei hakka igale inimesele ette ütlema, mida ta tohib või ei tohi välja öelda."

Kandideerib sel korral Tallinnas

Rääkides eelseisvatest kohalikest valimistest laiemalt kui Ida-Virumaa, ütles Helme, et üks muutus on see, et ta ise kandideerib Tallinnas, mitte enam Pärnus.

"Me pole veel otsustanud, kes saab meie linnapeakandidaadiks Tallinnas. Otsustame selle ilmselt hiliskevadel. Aga ise kandideerin sel korral Pärnu asemel Tallinnas, aga ringkonda veel ei tea."

Rääkides presidendivalimistest ja erakonna esimehe Martin Helme poolt välja öeldust, et EKRE võiks toetada Jüri Ratast presidendiametis, ütles Mart Helme, et Martin sai selle tõttu kriitikat erakonnakaaslastelt.

"Et alles lõi Ratas sulle noa selga ja nüüd teed sa temast presidenti. Ratas ei olnud valitsusjuhina efektiivne ega kiire otsustaja, aga ta oli lepitaja ja oleks erinevalt ühiskonda polariseerivast Kersti Kaljulaidist kindlasti oluliselt tasakaalustavam persoon presidendiametis."

Samas lisas Helme, et kogu presidendivalimiste jutt on praegu vaid teoreetiline, sest Jüri Ratas pole ise veel avalikult kinnitanud, et on valmis presidendiks kandideerima.

"Meie kandidaat on endiselt Henn Põlluaas. Eks vaatame, mis on tähtede seis, kui presidendivalimised riigikogusse jõuavad. Seal on võimalik valida ka liberaal, kui Keskerakond ja Reformierakond nii kokku lepivad ja sotsid neile toeks tulevad," selgitas ta.

Sotsiaaldemokraatide olukorda hindas ta poliitikamaastikul väga keeruliseks.

"Nende põhiküsimus on, kuidas ennast kuidagi näidata tõsiseltvõetava erakonnana? Et üheltpoolt nad jagavad liberaalse valitsuse seisukohti, aga teisalt peavad neile opositsioonis oponeerima. Nad ei ole suutnud seda selgeks endale siiani mõtelda," sõnas Helme.

Ta lisas, et veel üks erakond, kes valitsusvahetusest on kaotanud, on parlamendiväline Eesti 200, kelle "hapniku Reformierakond valitsusse jõudmisega kinni keeras".

Valitsuse sisekliima ja Ratase soolod

Rääkides uue valitsuse sisekliimast ja väitest, et Jüri Ratas pole siiani suutnud peaministriametist lahti lasta, ütles Helme, et probleemi lätteks on hoopis Kaja Kallase isik.

"Ta ei ole võimeline ennast kehtestama. Kaja Kallast ei respekteerita ja sellest jääb tühimik. Lisaks peab Jüri Ratas näitama oma erakonnale, et kuigi ta pole minister, siis on ta erakonna esimehena endiselt kaaluka sõnaga ja valitsuse otsuseid mõjutav inimene. See on mäng ennekõike oma erakonna ja valijatega. Ta ei taha kaaperdada Kaja Kallase positsiooni."

Kas kunagi võiks terendada ka EKRE valitsus Reformierakonnaga, ütles Helme, et seda on raske uskuda, aga see pole välistatud.

"Üheks eelduseks on, et Reformierakonda ei juhi Kaja Kallas," sõnas EKRE aseesimees Mart Helme.