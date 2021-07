Genfis algavad USA ja Venemaa kõrgetasemelised läbirääkimised

Kahe riigi esindajad kohtuvad kolmapäeval Genfis, kus läinud kuul kohtusid ka president Joe Biden ja Vladimir Putin.

Asevälisminister Sergei Rjabkov ütles Vene uudisteagentuuridele, et kõnelused lubavad Moskval hinnata, "kui tõsine on meie USA kolleegide meelsus, mis puudutab keskendunud, elava dialoogi pidamist strateegilise stabiilsuse üle".

Niinimetatud strateegilise stabiilsuse dialoogi raamistiku lõid tippkohtumisel Biden ja Putin, kes märkisid, et Washington ja Moskva suhtlesid halvima ärahoidmiseks ka külma sõja tipphetkel.

Rjabkov märkis, et Moskva ja Washingtoni lähenemine teineteisele pole alati edukas. "Ent see kohtumine toimub, et protsessiga algust teha, analüüsida põhjalikult, kus meil on erimeelsused ja proovida leida koostöö valdkondi," lausus ta.

Kremli pressisekretär Dmitri Peskov ütles, et suhete parandamine on väga keeruline protsess, kuid ta tervitas asjaolu, et kahe riigi vahel on kontakt.

USA delegatsiooni juhib asevälisminister Wendy Sherman, teatas riigi välisministeerium.