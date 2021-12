Ilves: NATO suurte liikmete ja Venemaa kohtumisel osalegu ka Poola

"Selles avalduses ei öelda, millised need riigid on, aga tavaliselt tulevad (sellises olukorras – toim.) pähe Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa ja Itaalia. Ehk seekord vahetatakse Itaalia välja, millel on Poolaga võrreldes suhteliselt vähe pistmist Venemaa ja nende probleemidega," rääkis Ilves ERR-ile.

"Kui Biden ei kaasa Poolat kui suurt ja vägevat, sõjaliselt väga võimsat NATO liiget sinna vestlusesse, siis ma usun, et ta kordab [Saksa endise kantsleri Angela] Merkeli ja [Prantsusmaa presidendi Emmanuel] Macroni suvist äpardust. Sul on siiski vaja sellist riiki nagu Poola, kui hakata arutama Venemaad," rõhutas Ilves.

Eesti ekspresident kritiseeris Merkelit ja Macroni selles eest, et nood tahtsid pärast Bideni suvel peetud kohtumist Vene presidendi Vladimir Putiniga korraldada ka ise tippkohtumise Putiniga ja seda ilma oma idapoolsete naabritega konsulteerimata. "See oli läbikukkumine. Ja ma ütleks, et see tegi suurt kahju Merkeli mainele Euroopa Liidu idapoolsetes riikides," tõdes Ilves.

Küsimusele, kas Bideni neljapäevaks kavandatavat kõnet NATO idapoolsete riikide liidritega võib vaadata teavitamise või arutamisena, vasta Ilves: "Pigem tahab ta korjata ideid ja mõtteid, et nii-öelda kuulata maad, seekord siis kuulata maid, et mida siis nood inimesed seal vahepealses Euroopas, Lääne ja Venemaa vahel arvavad asjast."

Biden pidas teisipäeval Putiniga kahetunnise videokohtumise ning kolmapäeval tuli välja paljusid šokeerinud avaldusega, et tahab kokku kutsuda NATO suuremate liitlaste ning Venemaa kohtumise, millel arutada Venemaa presidendi nurinat alliansi üle.

"Kohtumisel võiks osaleda vähemalt neli NATO liitlast ja Venemaa, et arutada suures plaanis Venemaa muresid seoses NATO tulevikuga ja kas peaksime välja töötama mingisuguse kompromissi, et idatiival pingeid vähendada," ütles USA riigipea Valge Maja juures tehtud avalduses.

Venemaa on praeguseks toonud Ukraina piiride lähistele üle 100 000 sõjaväelase ning USA luure andmeil valmistub Moskva sissetungiks läände pürgivasse naaberriiki. Vaatlejad on leidnud, et Venemaa kasutab sõjalise jõuga ähvardamist, et saavutada järeleandmisi USA kohalolekus Euroopas või muudes NATO-t puudutavates küsimustes.