Biden süüdistas Venemaad püüetes häirida 2022. aasta vahevalimisi

"Vaadake, mida Venemaa teeb juba 2022. aasta valimiste osas ja väärinfoga," ütles Biden, külastades Washingtoni lähedal riikliku luuredirektori bürood. Ta viitas informatsioonile, mida ta saab igapäevaste ülevaadete kaudu. "See on meie suveräänsuse puhas rikkumine."

Biden kritiseeris ka Putinit.

Putinil on "reaalne probleem, ta istub majanduse otsas, millel on tuumarelvad ja ei midagi muud", ütles Biden. "Ta teab, et ta on suures jamas, mis teeb teda minu arvates veelgi ohtlikumaks."

USA president väljendas ka muret üha sagenevate küberrünnakute pärast, seal hulgas lunavara kaudu.

Ühendriigid korraldavad vahevalimised 2022. aasta sügisel, mil vakantsed on kõik kohad esindajatekojas ja kolmandik senatis. Bideni parteil on oht kongressis enamus kaotada.

Valge Maja on korduvalt kutsunud Venemaad astuma samme lunavararünnakute vastu, mida korraldatakse sellest riigist.