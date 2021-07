Biden unustas põhjuse, miks ta kandideeris presidendiks

USA president Joe Biden külastas kolmapäeval autotehast, kus ta väitis, et oli kolm põhjust, miks ta kandideeris presidendiks. Ühte neist ta aga enam esinemist jätkates nimetada ei suutnud.

"Kui ma oma kampaania välja kuulutasin, siis ei võtnud paljud inimesed seda tõsiselt. Ütlesin siis, et kandideerin kolmel põhjusel," ütles Biden.

"Esiteks taastada selle riigi hing ja autunne. Teiseks aga taastada selle riigi selgroog. Need on töökad keskklassi inimesed, kes selle riigi üles ehitasid," lisas Biden.

Biden ei avaldanud kolmandat põhjust, miks ta presidendiks kandideeris, teatas The New York Post.

Sarnaselt Bideniga unustas 2011. aastal toonane Texase kuberner Rick Perry ühe põhjuse, miks ta tahab presidendiks saada. Perry oli hiljem endise presidendi Donald Trumpi administratsioonis energiaminister.

Biden ajas kolmapäeval samuti segamini Barack Obama ja Trumpi nimed.

Biden väitis kolmapäeval samuti, et juhtis kunagi suurt veoautot. Puuduvad tõendid, et Biden on suurt veoautot juhtinud.

Mõned kongressi vabariiklastest saadikud leiavad, et president peab tegema kognitiivse testi, mis tõestaks, et ta on võimeline presidendiametit pidama.