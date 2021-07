Endise tomatikasvatuse asemele Laagris tekib moodne linnaruum

2019. aastal omandas Tamatie Invest OÜ AS Sagro aktsiad. Toona firma suuromanik Peeter Mänd kommenteerida ei soovinud, mis plaanid tal krundiga on. Aasta hiljem ühines osaühing Laagri Kinnisvara OÜ-ga, mille üks omanikest on Peeter Männi poeg Mart Mänd.

Firma teine omanik Kaupo Koitla rõhutas, et tegu on pika protsessiga ning nad on vallaga kaks aastat läbirääkimisi pidanud, et leida mõlemale poolele sobilikud arenduslahendused. Ta kinnitas, et praegu toimuvad alal lammutustööd.

Saue vallavanem Andres Laisk tunnistas, et vald on kaua oodanud hetke, mil vanad kasvuhooned lammutatakse ning tekib kaasaegne linnaruum, mida on võimalik kasutada. Esimesed läbirääkimised algasid kohe pärast maa-ala omanikuvahetust.

Valla soov oli, et uusarendus moodustaks tervikliku linnaruumi.

"Eks me algul jooksime ikka nurki maha," kommenteeris Laisk esmaseid läbirääkimisi arendajaga. "Peagi sai ka arendaja aru, et kuubikud ei ole meie linnaruumi sobiv lahendus."

Laisa sõnul alustati projektiga kaks aastat tagasi, kui endise köögiviljakasvataja maad uue omaniku leidsid. Aasta tagasi jõuti eskiisilahenduseni ning algatati detailplaneering.

Laisk sõnas, et nii suuremahuline planeering nõuab aega ja ta kaldub arvama, et esimeste hoonete kerkimiseni aasta jooksul veel ei jõuta.

Ka Koitla ei olnud väga optimistlik ehituse kiire alguse suhtes, kuna ehitusmaterjalide hinnad on kõrged. Ta avaldas lootust, et kui hinnad langevad, saab ka ehitustöödega peagi alustada.