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Rinnavähi sõeluuring hõlmab edaspidi naisi alates 40. eluaastast

Eesti
Rinnavähi sõeluuringu kampaaniaplakat
Rinnavähi sõeluuringu kampaaniaplakat Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
Eesti

Rinnavähi sõeluuringut tehakse nüüd alates 40. eluaastast. Esmakordselt kutsutakse personaalse geeniriski alusel toimuvale uuringule ligi 10 000 tänavu 40-aastaseks saavat naist. Kõrgema riskiga naised suunatakse kohe mammograafiasse.

Rinnavähk on olnud naiste seas kõige suurema riskiga vähivorm. Esimesed 1250 40-aastast naist on juba saanud terviseportaalis kutse personaliseeritud rinnavähi sõeluuringule. Uuringus osalemiseks tuleb esmalt allkirjastada tahteavaldus oma geeniandmete kasutamiseks. Üks esimestest nõusoleku andjatest oli Ingrid Kuusik.

"Kindlasti ei ole vaja muidugi karta. See annab ikkagi võimaluse teha teadlikke valikuid oma tervise huvides, et kas oled geenidoonor või ei ole geenidoonor, siis väga lihtne on minna ja anda vereanalüüs ja siis juba saabki teada," rääkis Kuusik.

Tervisekassa hinnangul võib mõõdukalt kõrgenenud riskiga olla kuni 15 protsenti sihtrühmast, ent arstide kinnitusel ei ole põhjust paanikaks.

"See tõesti ei tähenda seda, et sellesse rinnavähki haigestutakse, lihtsalt nüüd on naisel võimalik ikkagi minna kontrolli. Me ei saa küll öelda, et me seda ennetame, aga me saame tõepoolest varasemalt kätte need inimesed, kellega siis peaksid arstid edasi tegutsema," selgitas Tartu ülikooli kliinikumi laboratoorse geneetika osakonnajuht Tiina Kahre.

Nooremas eas kipuvad vähivormid olema agressiivsemad. Kõrgema riskiskooriga naised suunatakse edasi mammograafiasse.

"Üha enam me avastame esimese staadiumi rinnavähki, kui ei ole veel kaenlaalustes lümfisõlmedes haiguse levikut. Ja selles staadiumis on võimalik naised täiesti terveks ravida," ütles onkoloog Vahur Valvere.

Uuring on kõigile naistele tasuta. Kahe esimese aastakäigu testimine läheb tervisekassale maksma ligikaudu 1,9 miljonit eurot.

"Personaliseeritud rinnavähisõeluuringu puhul on plaan laiendada seda järgmisel aastal 1987. aastal sündinud naistele ja nii siis igal aastal edasi. Ja tõepoolest, me oleme tegemas ettevalmistusi ka teiste vähipaikmete puhul, et kaasata sinna ka geeniriski hindamist," lausus tervisekassa esmatasandi portfelli juht Liis Kruus.

Tulevikus loodetakse riskimudelisse liita ka pärilikke geenimutatsioone ning elustiili näitajaid. Esimesed uuringutulemused selguvad paari kuu jooksul.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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