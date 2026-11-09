Otse kell 13.20: rektorite nõukogu arutelud innovatsioonist ja teadusest

Esmaspäeval toimub rektorite nõukogu seminar "Mis oleks, kui ülikoole poleks?", kus arutletakse, kuidas ülikoolides loodav teadmine, seal töötavad inimesed ja loodav looming aitavad kaasa Eesti arengule. Algusega kell 13.20 saab ERR-i portaalis jälgida otsepildis arutelusid, mis keskenduvad teadusele ja innovatsioonile.