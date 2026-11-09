Otse kell 13.20: rektorite nõukogu arutelud innovatsioonist ja teadusest
Esmaspäeval toimub rektorite nõukogu seminar "Mis oleks, kui ülikoole poleks?", kus arutletakse, kuidas ülikoolides loodav teadmine, seal töötavad inimesed ja loodav looming aitavad kaasa Eesti arengule. Algusega kell 13.20 saab ERR-i portaalis jälgida otsepildis arutelusid, mis keskenduvad teadusele ja innovatsioonile.
Arutelud
Innovatsioon üle piiride: Creative Destruction Labi lugu (Kadri Ukrainski, Sten Tamkivi, Gerda-Annika Laager, Maria Kuris).
Kuidas teadusest saab ettevõte: Toomas Asser vestleb Gearbox Biosciencesi tegevjuhi Arvi Jõersiga; konteksti lisab Anni Port.
Kasutaja probleemist lahenduseni: mullapenetratsioonitakistuse mõõtmisseade (Risto Ilves, Veljo Raide).
Poliitikapeegel: Kadri Ukrainski, Erkki Raasuke ja Ivo Suursoo arutlevad teaduse ja innovatsiooni seoste, ambitsiooni ja riski üle.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi