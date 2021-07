Laagri keskuses läheb lammutamisele tuntud hoone

Saue vallavanem Andres Laisk selgitas ERR-ile, et hoone säilitamiseks on peetud läbirääkimisi nii endise kui praeguse omanikuga, kuid ühiselt on leitud, et see oleks keeruline. Maja on viimased 20 aastat seisnud tühjana, on amortiseerunud ning puudub suurem avalik huvi hoone säilitamise vastu.

Muinsuskaitseameti kommunikatsiooniosakonna juhataja Madle Lippus tõdes, et 20. sajandi arhitektuurinäidete kaardistamine oligi uuring, mis pööras tähelepanu ajalooliselt erilistele säilitamisväärsetele hoonetele, kuid seaduslikku mõju nende üle ei oma.

Lippus selgitas, et kümmekond aastat tagasi pakuti vallale, kas nad sooviks hoonet võtta muinsuskaitse alla, kuid seda soovi ei olnud.

Hoone asemele tuleb jalakäijate promenaad, mis ühendab raudteejaama keskusega, ja tunnel, mille kaudu kergliiklejad ohutult sõidutee alt läbi pääsevad. Tegu on osaga suurest projektist, mille käigus kujundatakse uus Laagri aleviku keskus.