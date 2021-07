Iisraeli relvafirma korraldas Eestis laevatõrjeraketi näidislaskmise

Rafael Advanced Defense Systems ja USA ettevõte Oshkosh Defense viisid edukalt läbi Rafaeli raketi Spike NLOS, mille sihtmärk asus silmapiiri taga (inglise keeles Non-Line-Of-Sight, lüh. NLOS)) väljatulistamise Oshkoshi taktikaliselt kergliikurilt (JLTV), kirjutas väljaanne Israel Defense. Näidislaskmist võõrustas Eesti merevägi ja seda jälgisid 14 riigi esindajad, sealhulgas NATO riikidest, mis juba kasutavad neid rakette ning ka Eesti kaitseministeeriumi ja kaitseväe esindajad, lisas väljaanne.

Kaitseministeeriumi esindaja andis ERR-ile mõista, et näidislaskmine oli osa Eesti tegevusest hankida endale rannakaitse rakette. "Tegu oli ühe ettevõtte näidislaskmisega, seega millegi konkreetse ostmisest on veel vara rääkida ja ilmselt tuleb sarnaseid üritusi veel ka teiste ettevõtetega. Kõnealuse ettevõttega on meil olemas raamleping Spike LR laskeseadmete hankimiseks ning selle raames soetasime laskeseadmed kahe brigaadi tankitõrjekompanii relvastamiseks," ütles Roland Murof ministeeriumi strateegilise kommunikatsiooni osakonnast.

"Rannakaitse raketisüsteemide hankimine on kindlasti meie üks võimearenduse prioriteete," rõhutas Murof.

Iisraeli väljaande teatel tulistati 22. juulil Eesti rannikul välja kaks raketti, mis mõlemad tabasid silmapiiri taga olevaid ning erinevate karakteristikutega sihtmärke ja hävitasid need. "Näidislaskmisega demonstreeriti rakettide võimekust tegelda kaasaegsete rannakaitse küsimustega nii maal kui merel ning erinevate sihtmärkide kontekstis," edastase väljaanne relvaettevõtte teacdet.

Israel Defense lisas, et eelmisel aastal korraldas Eesti kaitsevägi kahe lühimaaraketi Spike SR tulistamise ning 2019. aastal sõlmis raamlepingu ühisettevõttega Eurospike, mille raames ostetakse 40 miljoni euro eest Spike'i pikamaa tankitõrjerakette.

Spike NLOS raketid on ettevõtte viienda põlvakonna raketid, mille tabamisulatus on 32 kilomeetrit ning mis tänu oma navigatsioonisüsteemile ja tõhusale lõhkepeale on väga efektiivsed hävitamaks erinevaid sihtmärke. Spike'i erinevaid rakette on soetanud 37 riigi relvajõud, teatas ettevõte. Rafaeli kinnitusel suudab Spike NLOS tabada sihtmärki ka olukorras, kus GPS-süsteemid ei tööta.

Märtsis korraldas kaitsevägi keskpolügoonil tankitõrjeraketisüsteemi Spike LR testlaskmise. Autor/allikas: Kaitseväe Peastaap, Teavitusosakond

Kaitsevägi korraldas tänavu märtsis keskpolügoonil tankitõrjeraketisüsteemi Spike LR testlaskmise, mille eesmärgiks oli anda tankitõrjekompanii instruktoritele esmane laskekogemus.