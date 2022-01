Eesti ostab üle 500 tankitõrjeraketi

"Tegemist on ühekordse tankitõrje raketiga, mille laskeulatus on kuni kaks kilomeetrit ning mis võimaldab rünnata ka liikuvaid sihtmärke. Esimesed tarned saabuvad Eestisse juba 2022. aastal," ütles Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp pressiesindaja vahensusel. Tema sõnul tõstavad uued relvad oluliselt Eesti tankitõrje võimekust.

Ostetavad relvad lähevad nii kaitseväe kui Kaitseliidu kasutusse. Tankitõrjerelv Spike SR asendab Kaitseliidus olevaid 90-millimeetriseid järelveetavaid tankitõrjekahureid. Eelnevalt olid kaitseväes kasutusel juhitavad tankitõrje raketikompleksid Milan, mis on aastaid tagasi relvastusest välja läinud.

"Uued tankitõrjerelvad annavad Kaitseliidu üksustele senisest suurema lahingujõu, aidates vastast kaugemalt ja täpsemalt kahjutuks teha. Oleme valmis sõdima ka soomustatud vastasega, mistõttu on uued relvad meie jaoks üliolulised!" ütles lisas Kaitseliidu peastaabi ülem kolonel Eero Rebo. "Lisaks relvadele saame ka väljaõppevahendid, mis aitavad meil vähendada uue relvastuse kasutusele võtuga kaasnevaid kulutusi, kuid samas oluliselt tõsta meie üksuste efektiivsust lahinguväljal," lisas Rebo.

"Kaitseväe võime mõjutada vastase soomustehnikat täieneb oluliselt. Erinevus seisneb selles, et kui hetkel eksisteerib 1500 meetri tankitõrje võime pataljoni tasemel, siis Spike SR tulekuga omandab antud võime ka jalaväekompanii. Raketti saab lasta nii päeval kui öösel ning see töötab lase-ja-unusta (inglise keeles Fire and Forget (F&F) – toim.) meetodil. Efektiivsed on ka treeningvahendid, mis lepingu järgselt ostetakse," lisas kaitseväe jalaväeinspektor kolonelleitnant Martin Kukk.

Ühekordsed tankitõrjeraketid on lihtsasti kasutatavad ning mõeldud ühe sõduri poolt opereeritavaks süsteemiks. Rakett tulistatakse välja õlal hoitavast laskeseadeldisest.

Väljaanne IsraelDefense kirjutas kolmapäeval, et äsjane leping põhineb 2019. aastal sõlmitud kokkuleppel tarnida seitsme aasta jooksul Eesti relvajõududele 18 Spike'ide laskeseadeldist. Rakettide laskeseadeldised on Eestile juba 2020. aastal üle antud. Leppe alusel on võimalik täiendavate laskeseadeldiste ost.

Sama väljaande teatel korraldas ettevõte juba 2020. aasta septembris Eestis rakettide demonstratsioonlaskmise.

EuroSpike GmbH on Saksa ettevõtete Diehl Defense ja Rheinmetall Electronic ning Iisraeli relvatootja Rafael ühisfirma, mille peakorter asub Saksamaal Nürnbergi lähedal.