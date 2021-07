"AK" uuris inimestelt, mida nad arvavad maskikohustusest ühistranspordis

Tänavküsitlusele vastanud inimesed olid pigem seda meelt, et maskinõue ühistranspordis on pigem vajalik ja sellest võib kasu olla. Mõnel oli mask juba reedelgi ees.

"Ma ei oskagi öelda tegelikult. Pigem võib-olla on, aga ei taha kanda," vastas Lotta küsimusele, kas maskikohustus tundub vajalik.

"Vajalik muidugi. Kui seda on vaja, tähendab, on vaja. /.../ Sellepärast, et inimesed

jäävad haigeks, väga haigeks. Ja surevad selle tõttu. Tähendab, tuleb toetada," ütles Svetlana.

"Ma küll vähe ühistransporti kasutan, aga see on loomulik, olen täitsa nõus sellega. /.../ No kuidagi peab sellest viirusest jagu saama. Kas see nüüd aitab, aga ma arvan, et ta ikkagi natukenegi aitab," arvas Väino.

"Ma arvan, et seda tuleb kanda. Kui nakatumine on nii kõrgel tasemel juba, siis on parem siiski kaitsta ennast," sõnas Signi.

"See on päris normaalne, et peab maski kandma," ütles meditsiinitöötaja Dmitri.