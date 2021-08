"AK" uuris, kas inimesed on maskikohustuse taas omaks võtnud

Hommikul oli ühistranspordis maskikandjaid näha vähe. Õhtuse tipptunni ajal oli pilt märgatavalt muutunud.

"Mina arvan, et kui inimene on vaktsineeritud või põdenud koroonat, siis ei ole kindlasti vaja. Aga kes ei ole põdenud ega vaktsineeritud, las kannavad," rääkis meedik Irina.

"Ma arvan, et see on põhjendatud ja arvestades neid numbreid, mis praegu kerkimas on. Küll aga pean tõdema, et minul endal mask puudub, sest esimene päev ja olen kahjuks ära unustanud selle," ütles Martin, kes edaspidi kavatseb maski kanda.

Zaneida leiab, et näiteks teistele avalikele kohtadele ja üritustele ei pea maskikohustust panema. "Kui pandi paika, kui palju võib olla, kui inimene on vaktsineeritud või on põdenud läb. Võib-olla ei pea," arvas ta.

Terviseamet hakkab maski kandmist kontrollima pisteliselt nendel ühistranspordi liinidel, kus on probleeme.

Seda, kas maskikohustust tuleb laiendada ka väljaspoole ühistransporti, näitavad juba järgnevad nädalad.

"Kui me näeme, et senised piirangud on hakanud mõju avaldama ja need on piisavad, et olukorda piirata ja kontrollida, siis see kohustus ka muudes avalikes kohtades ei ole tingimata vajalik, küll aga tõesti tuleb järgnevatel nädalatel olukorda hinnata," sõnas terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp.