Soomes tuvastati ööpäevaga ligi 800 uut koroonanakkuse juhtu

Viimase kahe nädalaga on registreeritud 6325 nakkusjuhtu, mida on 2963 võrra rohkem kui eelnenud kahenädalasel perioodil, mil neid tuvastati 3362.

Kogu pandeemia vältel on Soomes registreeritud 106 802 koroonajuhtumit.

Kahe viimase nädala jooksul on haigestunud peamiselt 20–29-aastased, kes moodustavad nakatunutest enam kui kolmandiku.

Koroonaviirusesse haigestumus 100 000 elaniku kohta kahe nädala jooksul on nüüd 114. Sellele eelneva kahe nädala jooksul oli see näitaja 61.

Kõige enam on nakatunuid Helsingi ja Uusimaa ravipiirkonnas.

Leedus ligi 400 nakatunut

Leedu statistikaameti teatel tuvastati viimase ööpäevaga 397 uut koroonaviirusega nakatumise juht, haiguse tõttu suri üks inimene.

Viimase ööpäeva jooksul viidi COVID-19 tõttu haiglasse 29 inimest, kokku on riigi haiglates 123 koroonahaiget.

Leedu viimase 14 päeva nakatumise näitaja 100 000 elaniku kohta on 112,7, positiivsete koroonatestide osakaal 2,6 protsenti.

Alates pandeemia algusest on Leedus tuvastatud 282 818 koroonaviirusega nakatumise juhtu, surnud on 4415 iimest, kes on haigestunud COVID-19-sse.

Lätis 64 uut nakatunut

Lätis leidis viimase ööpäevaga kinnitust 64 uut koroonanakkuse juhtu, keegi haiguse tagajärjel ei surnud , teatas laupäeval riigi haiguste ennetamise ja kontrolli keskus.

Viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta on nüüd 38,9.

Lätis tehti viimase ööpäeva jooksul 11 303 koroonatesti, millest 0,6 protsenti osutus positiivseks.

Alates pandeemia algusest on registreeritud 138 863 koroonanakkuse juhtu. COVID-19 tõttu on surnud 2556 inimest.