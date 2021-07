Popov: haiglad on kolmandaks koroonalaineks valmis

Koroonasse nakatunute arv kasvab Eestis jälle iga päevaga. Lääne-Tallinna keskhaigla juht Arkadi Popov ütleb, et haiglad on koroonaviiruse kolmandaks laineks valmis.

Mustamäel olid laupäeva pärastlõunal vaktsineerimibusside juures järjekorrad. Ühes seisid need, kes polnud ennast varem kirja pannud, ja teises need, kes olid vaktsineerimisotsuse teinud varem ja nimi kirjas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vaktsineerimisbussis abistavad vabatahtlikud ütlesid, et nende käest küsitakse näiteks seda, milline vaktsiin on kasutusel. Oli ka neid, kes otsustasid minna vaktsineerima siis, kui olid oma perearstiga nõu pidanud.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 3550 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 249.

"Haigestumine kasvab kõikides maakondades. Praegu on kõige enam haigestunud Pärnumaal, Tartumaal, Võrumaal. Seal on haigestumus 100 000 elaniku kohta kõige suurem. Aga nagu me täna statistikas nägime, siis haigestunuid tuli juurde kõikidesse maakondadesse, välja arvatud Hiiumaa," selgitas terviseameti peaspetsialist Juta Varjas.

Nakatutakse näiteks reisidel, mitmesugustel üritustel ja koosviibimistel. Nakatunute seas on praegu palju nooremaid inimesi, kes liiguvad palju ringi.

"Eestis levib valdavalt delta tüvi. See tüvi, nagu me teame, levib oluliselt kiiremini kui alfa tüvi, aga õnneks see tüvi on selline, mis on tundlik Eestis kasutatavate vaktsiinide suhtes," ütles Varjas.

Viimase ööpäeva jooksul jõudis haiglasse seitse koroonaga patsienti ning kokku vajab haiglaravi 40 inimest. Haiglas on koroonaga põhiliselt üle 60-aastased inimesed.

Lääne-Tallinna keskhaigla juht Arkadi Popov ütles, et haiglad on valmis kolmandaks koroonalaineks. Popovi sõnul on praegu jõudnud haiglasse väiksem protsent nakatunutest kui kevadel

"Vaikselt hakkas kasvama patsientide keskmine vanus, kes vajavad haiglaravi. Ootame kahjuks, et järgmise nädala jooksul on meil järjekordne haiglaravi vajaduse juurdekasv. Täna haiglad on valmis, meil on Covid-19 ravivõimekus lahendatud nakkusosakondade kaudu," rääkis Popov.

Nakatunuid on ka vaktsineeritute hulgas. Näiteks laupäeval lisandunud nakatunutest ligi 80 protsenti olid vaktsineerimata, kui ühiskonnas tervikuna on vaktsineerimata 58 protsenti kõigist inimestest. Popovi sõnul kaitsevad vaktstiinid mitte niivõrd nakatumise kui selle eest, et inimene ei põeks haigust raskelt.

Vaktsineeritud väga tihti haiglasse ei satu. "Tänaseks ma tean, et ainult üks patsient meil viibib haiglaravil Lääne-Tallinna keskhaiglas, väga kõrges vanuses inimene, kelle põhihaiguseks on Covid-19, samas tema seisund on stabiilne," rääkis Popov.