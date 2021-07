Narva aiandusühistutes oli vaktsineerimishuvi väike

Narva haigla vaktsineerimisbuss suudab teha päevas sadu vaktsiinisüste, kuid seda võimalust on kahe ja poole päevaga kasutanud alla 200 Narva elaniku, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Näiteks Baltika aiandusühistus vaktsineeriti reedel tunni jooksul kõigest kümmekond inimest. Meedikute hinnangul on see väga kehv tulemus.

"Narvas on vaktsineerimata 40 000 inimest, kui nendest neli kuni viis protsenti haigestub väga tõsiselt, siis jõuludeks võib see olla 100 või 200 inimest, kes tõenäoliselt lõpetavad selle aasta surnuaial. Narva inimesed on väga surmapõlglikud, nad arvavad, et see neid ei puuduta," ütles Narva haigla juhatuse liige Ago Kõrgvee.

Üks vaktsineeritutest on aiandusühistu esimees Jelena Valme, kuid ka tema sõnul sündis otsus viimasel hetkel.

"Vaat lähengi. Ma pole vaktsineeritud, suhtusin sellesse väga skeptiliselt, kuid kuna siin on küllaltki tihe suhtlusringkond, siis võttes arvesse teiste inimeste ohutust, peab selle ära tegema," sõnas Valme.

Baltika aiandusühistus on umbes tuhatkond suvilat, kus suvekuudel alaliselt elatakse. Samas pidi vaktsiinisoovijaid lausa tikutulega taga otsima. Kus kõik inimesed on, ei tea isegi kohalikud.

"Olid siin. Oli vaja siis tulla, kui piima toodi. Siis ulatus piimajärjekord siit kuni väravateni. Nüüd enam ei teagi, kus te neid otsima hakkate," ütles suvilaomanik Veera.

Kui enamikus maakondades on vaktsineeritud juba üle 60 protsendi täiskasvanutest, siis Narvas vaid kolmandik.