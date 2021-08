Türgi metsapõlengute piirkonnas on ka Eesti turiste

Türgi Egeuse mere kuurortidest evakueeritakse maastikupõlengute tõttu turiste. Piirkonnas on ka Eesti turiste.

aastikupõleng ohustab hotelle ja ka elumaju. Vähemalt kuus inimest on hukkunud ja 500 on haiglasse toimetatud.

President Tayyip Erdogani sõnul on enamik tulekolletest praeguseks kontrolli alla saadud.

Eesti välisministeeriumi konsulaarabibüroo direktor Ketlin Viimsalu ütles ERR-ile, et piirkonnas on ka Eestist läinud turiste. Ta lisas, et kui reisijad hätta satuvad, peavad nad ühendust võtma oma reisibürooga.

"Välisministeeriumi andmetel viibib hetkel piirkonnas umbes 100 puhkajat Eestist. Saatsime kõigile oma reisi selles piirkonnas registreerunutele reedel sõnumi, et piirkonda laastavad metsatulekahjud ning järgida tuleks kohalike ametivõimude korraldusi. Hetkel ei ole ükski abivajaja meiega ühendust võtnud," rääkis Viimsalu.

Ta lisas, et kui on veel neid inimesi, kes ei ole oma reisi registreerinud, siis võiks seda tagantjärele teha aadressil reisitargalt.vm.ee, võtta vajadusel ühendust saatkonnaga Ankaras või aukonsuliga Antalyas, kelle kontaktid leiab välisministeeriumi Reisi Targalt lehelt.

"Kui aga lend on tühistatud või edasi lükatud, siis tuleb tagasi pöördumiseks võtta ühendust reisibüroo või lennufirmaga. Samamoodi, kui vajalik on ümbermajutus, siis sellega peab aitama reisibüroo. Selgeks tasub samuti teha endale kohalik hädaabinumber ning käitumisjuhised õnnetuste puhul ja hoida lähedased kursis oma olukorraga," rääkis Viimsalu.

Laupäeval oli olukord, kus Türgi rannikult evakueeriti inimesi laevadega Itaaliasse. Viimsalu ütles, et kui ka nende inimeste seas on Eesti turismibüroode kaudu Türki läinud inimesi, siis tuleks samuti ühendust võtta oma reisibürooga.

Lõuna-Türgi metsatulekahjud sundisid ka pühapäeval inimesi oma kodudest pagema ning surve valitsusele kasvab.

Bodrumi turismilinnas evakueeriti CNN-i Türgi toimetuse teatel terve elamupiirkond. Kuna teede kaudu polnud sealt võimalik lahkuda, siis viidi 540 inimest paatidega hotellidesse.

Samuti evakueeriti inimesi Antalya piirkonnast Sirtkoy külast.

Põllumajandus- ja metsandusminister Bekir Pakdemirli kinnitas, et 112 tulekahjust 107 on saadud kontrolli alla, kuid leegid ohustavad endiselt Antalya ja Mugla turismipiirkondi.

Õhutemperatuur püsib piirkonnas kõrge ka pärast eelmise kuu kuumarekordit. Riigi kaguosas Cizre linnas registreeriti 20. juulil õhusooja 49,1 kraadi Celsiuse järgi.

Türgi kaitseministeerium avaldas satelliidipildid, mis näitavad mustaks värvunud piirkondi ning nähtavaid suitsupilvi.

Opositsioon asus president Recep Tayyip Erdogani ründama, kui levis video, kus president viskas tulest räsitud piirkonnas inimestele teepakke.

"Tee! See on uskumatu. Need, kes kaotavad häbi, kaotavad ka südame," säutsus opositsioonilise Vabariikliku Rahvaparteis (CHP) kõneisik Faik Öztrak Twitteris.

Samuti heidetakse valitsusele ette tulekustutuskava puudumist. Hätta sattunud Türgi on olnud sunnitud kasutama Aserbaidžaani, Iraani, Venemaa, ja Ukraina abi.

Eksperdid hoiatavad, et kliimasoojenemine võib Türgile kaasa tuua veel enam metsatulekahjusid, kuid selleks ei olda valmistunud.

Türgis on sel aastal olnud vähemalt viimase aastakümne kõige laastavamad metsatulekahjud, mis on maha põletanud 95 000 hektarit metsa. Aastatel 2008–2020 oli aasta keskmine metsapõlengute pindala 13 516 hektarit.

Euroopa Liidu andmeil on Türgis tänavu olnud 133 metsatulekahju, samal ajal kui aastate 2008–2020 keskmine oli 43.