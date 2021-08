Kreeka metsapõlengud on kontrolli alt väljumas

Kreekat laastavad metsapõlengud, mis on kontrolli alt väljumas.

Tuhanded inimesed on tule eest evakueeritud, vahendas BBC. Samas on riiki tabanud viimase 30 aasta rängim kuumalaine.

Kreeka võimud on hoiatanud, et uute põlengute puhkemise oht on kõrge ka Ateena piirkonnas ja Kreetal.

Euroopa metsatulekahjude infosüsteemi andmetel on kümne päevaga tules hävinud üle 56 000 hektari metsa.

Uusi suuri tulekahjusid puhkes viimase ööpäeva jooksul Kreeka suuruselt teisel saarel Evial ja Peloponnesose poolsaarel. Laupäeval levisid suitsupilved ka Ateenasse.

Peaminister Kyriakos Mitsotakis on nimetanud tänavust kuiva suve õudusunenäoks ning ütles, et valitsuse prioriteet on inimelude kaitsmine.