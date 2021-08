Maastikupõlengud laastavad ka Albaaniat ja Põhja-Makedooniat

Albaania tuletõrje sai öösel kontrolli alla hiiglasliku põlengu Kalimashi küla juures, otse vastu Kosovo piiri. Põhja-Makedoonias lõõmab paarkümmend põlengut, osa neist juba ohtlikult lähedal pealinnale Skopjele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Politsei kahtlustab, et vähemalt osa tulekahjusid pole süttinud looduslikel põhjustel, vaid inimkäsi on metsale tule otsa pannud. Kinni on võetud ka mõni kahtlusalune.

Kreeka kõige ägedamas tulekoldes Evias pistavad tulega peale kohalike päästjate rinda ka kolleegid Poolast ja Slovakkiast. Piirkonna külade elanikud ei taha kodudest lahkuda, üritades neid viimase võimaluseni tule eest kaitsta, teades küll, et nende väeti jõud kahjutule vastu ei aita.

"Me kardame väga, kuid meil on vaja siia jääda," ütles Avgaria küla elanik Ioanna Metaksioti.

Järjest valjeneb kriitika Kreeka valitsuse pihta, mis olla nii kahjutulega võitlemisel kui ka kannatanute abistamisel saamatu ja võtvat vastu ebakompetentseid otsuseid. Ministrite sõnul tuleb kriisiolukorras tegutseda kiiresti ning kohtumõistmine praeguste otsuste üle jäägu tulevikku.

"Me kõik tunneme, et peame vabandama oma eluaseme kaotanud inimeste ees. Kas me ehk oleksime saanud teha midagi teisiti, see jääb ajaloo hinnata," ütles Kreeka kodanikukaitse aseminister Nikos Hardalias.

Teist nädalat võideldakse kahjutulega ka Türgis. Tuli on lahti aga ka mitmel pool mujal maailmas, näiteks Siberis, Californias ja Lõuna-Ameerikas.