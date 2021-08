Tallinnas alustab tööd vaktsiinikiirabi

Vaktsiinikiirabi on lahendus, kus vähemalt kümneliikmeline end COVID-19 vastu vaktsineerida soovivate inimeste grupp saab Tallinna piires kutsuda vaktsineerijad enda juurde kohale – on see siis töökoht, korteriühistu, spordiklubi, sõpruskond vms, teatas töörühma pressiesindaja.

Täpsemalt tutvustab töörühm ning Lääne-Tallinna keskhaigla ravijuht Imbi Moks vaktsiinikiirabi plaani esmaspäeva päeval.

Ühtlasi avavad sel nädalal kõik maakonnad vähemalt ühe püsiva kabineti, kus soovijatel on võimalik end COVID-19 vastu vaktsineerida.

Vaktsineerimisele on võimalik läbi üleriigilise digiregistratuuri aeg kirja panna, kuid inimesi oodatakse kõigisse kabinettidesse vaktsineerima ka eelnevalt registreerimata. Kabinetid on avatud esialgu septembri lõpuni.

Vaktsineerimiskabinetid on avatud haiglavõrgu arengukava haiglate abil ning kõigi kabinettide asukohad ning avamisajad on märgitud nimekirjana ja lisatud kaardirakendusse veebilehel vaktsineeri.ee.

30. juuli seisuga olid avamisajad kinnitatud 13 maakonnas. Saaremaal ja Hiiumaal asuvad kabinetid on samuti avatud, kuid täpsed kellaajad selguvad selle nädala alguses.

Kõik vaktsineerimiskabinetid on avatud vähemalt viiel päeval nädalas, millest üks päev on kõigi maakondade puhul ka puhkepäev. Kabinetid on avatud kaheksa tundi päevas. Vaktsineerimiskabinettide töö on esialgu planeeritud kuni septembri lõpuni.