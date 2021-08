Soomes tuvastati 345 uut koroonajuhtumit

Viimase kahe nädalaga on registreeritud 6935 nakatumist, mida on 3210 võrra rohkem kui eelnenud kahenädalasel perioodil.

Pandeemia algusest peale on Soomes tuvastatud 107 666 nakkusjuhtu.

Haiglaravi vajab 93 koroonahaiget, neist seitse on intensiivis. Reedesega võrreldes on haiglas 28 inimest rohkem ning intensiivravil viibivate patsientide arv on sama.

Viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta on 123 ning eelmise kahe nädala jooksul oli sama näitaja 67. Praegu on see näitaja kõrgeim Helsingi ja Uusimaa piirkonnas.

"Koroonasse nakatunuga lähikontaktse karantiini pikkuseks soovitatakse kümme ööpäeva varasema 14 ööpäeva asemel," teatas terviseamet.

Muutus karantiinisoovituste kohta jõustub esmaspäevast.

Terviseameti teatel muudetakse soovitust, sest uute andmete kohaselt on lühem karantiiniperiood piisav.

Täielikult vaktsineeritud, või koroona läbi põdenud inimestel pole vaja pärast kokkupuudet nakatunuga karantiini jääda.

Lätis tuvastati viimase ööpäevaga 26 uut koroonanakkuse juhtu, teatas esmaspäeval statistikaamet.

Viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta on 39,1.

Lätis on kogu pandeemia vältel andnud positiivse koroonaproovi 138 925 inimest. COVID-19 tõttu on surnud 2556 inimest.

Leedus tuvastati viimase ööpäevaga 212 uut koroonanakkuse juhtu, teatas esmaspäeval statistikaamet.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta tõusis 122,9-ni, positiivsete koroonatestide osakaal püsib muutumatuna 2,7 protsendi tasemel.

Leedus on kogu pandeemia vältel andnud positiivse koroonaproovi 283 246 inimest. COVID-19 tõttu on surnud 4416 inimest.