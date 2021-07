Eesti pani Soomest saabujad piirangute kollasesse nimekirja

Alates 2. augustist peavad Islandilt, Belgiast, Šveitsist, Soomest ja Itaaliast saabujad esitama piiril koroonatõendi, millest selgub, et nad on COVID-19 läbi põdenud, vaktsineeritud või teinud kehtiva koroonatesti ja selle tulemus on negatiivne, selgub välisministeeriumi edastatud andmetest. PCR test peab olema tehtud kuni 72 tundi enne Eestisse sisenemist, antigeeni kiirtest 48 tundi enne Eesti sisenemist. Välisministeeriumi esitatud andmete kohaselt on Islandi 14 päeva nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta 172,74, Belgial 171,73, Šveitsil 100,2, Soomel 88,5 ja Itaalial 77,36. Eesti kehtestatud kollasesse nimekirja kuuluvate riikide nakatumisnäitaja jääb 75 ja 100 vahele.

Kui neist riikidest saabujatel negatiivse testi tõendit pole, tuleb neil teha test riiki sisenedes. Kuni testi tulemuse teada saamiseni peavad nad viibima eneseisolatsioonis.

Lõppeval nädalal oli piirangute kollases nimekirjas kolm riiki: Taani, Belgia ja Prantsusmaa.

Eestisse saabumisel rakendub kümnepäevane liikumisvabaduse piirang neile, kes tulevad Euroopa Liidu, Euroopa majanduspiirkonna ja Schengeni ala riigist, mille nakatumisnäitaja on üle 200 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul - niinimetatud punase nimekirja riigid. Kümnepäevast eneseisolatsiooni nõuet lühendab teine negatiivne test, mida saab teha mitte varem kui kuuendal päeval peale negatiivse testi tõendi aluseks oleva testi tegemist. Sellised riigid on Eesti jaoks alates esmaspäevast Küpros (1514,18), Ühendkuningriik (847,29), Hispaania (783,67), Holland (634,17), Andorra (553,97), Malta (490,12), Portugal (436,22), Monaco (415,35), Kreeka (346,22), Iirimaa (304,24), Prantsusmaa (269,31), Luksemburg (223,92), Taani (209,88).

Liikumisvabaduse piirang ei rakendu neile, kes saabuvad riikidest, mille nakatumisnäitaja on alla 75 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul (roheline nimekiri): Leedu (70,94), San Marino (69,66), Liechtenstein (56,78), Austria (51,47), Norra (47,92), Horvaatia (44,53), Rootsi (43,48), Sloveenia (39,12), Läti (30,51), Tšehhi (26,75), Saksamaa (24,49), Bulgaaria (17,61), Slovakkia (13,38), Ungari (7,4), Rumeenia (5,7), Poola (3,57), Vatikan (0).