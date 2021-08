Pärnumaal võib metsatulekahju suits jõuda elumajadeni

Päästeamet hoiatab, et Pärnumaal Saarde vallas Metsaääre külas võib metsapõlengu suits elumajadeni ulatuda.

Häirekeskus sai teate tulekahjust kell 17.16. Sündmuskohal selgus, et Saarde vallas Metsaääre külas on taassüttinud metsaalune pinnas ja mets samas piirkonnas, kus tulekahju puhkes ka päev varem. Tulekahju on raskesti ligipääsetavas kohas.

Hinnanguliselt on tulekahju hetkel levinud kolme hektari suurusele alale.

Metsatulekahjust tekkiv suits võib levida ka ümbruskonnas olevate majadeni. Suits ja tuli küll elanikke ei ohusta, kuid ebamugavuste vältimiseks tasub suitsulõhna tundes või suure suitsu korral uksed-aknad sulgeda.

Kustutustöid teostavad sündmuskohal päästjad Pärnu, Kilingi-Nõmme, Häädemeeste ja Abja-Paluoja komandodest, kohal on operatiivkorrapidajad Pärnust ja Viljandist.