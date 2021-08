Soome arstid soovitavad keelata elektritõukerataste kasutamise nädalavahetustel

Arstide sõnul läheb elektritõukeratturitega juhtuvate õnnetuste ohvrite kasvav arv ühiskonnale kalliks maksma, kirjutab Yle.

Kõige enam juhtub elektritõukeratturitega õnnetusi öösiti ja purjus juhtidega.

Helsingi Meilahti haigla erakorralise meditsiini osakonna teatel on 70 protsenti suvistest õnnetustest, mille ohvreid on ravida tulnud, juhtunud just öösel ja 80 protsendil juhtudest on tegemist olnud tõukeratta juhtimisega purjuspäi.

Helsingi ülikoolihaigla (HUS) erakorralise meditsiini osakonna peaarst Arja Kobylin ütles, et lisaks elektritõukerataste nädalavahetustel kasutamise keelustamisele tuleks joobes juhtimise karistusi karmistada.

HUS peab nädalavahetusteks kutsuma tööle lisapersonali üksnes elektritõukeratastega juhtuvate õnnetuste tõttu.

"Elektritõukerattaõnnetustes tekkinud vigastused lähevad ühiskonnale väga palju maksma," sõnas Kobylin.

"Renditavate elektritõukerataste kasutamine nädalavahetustel tuleks keelata," saatis Kobylin sõnumi transpordi- ja kommunikatsiooniministrile Timo Harakale.

Meilahti traumaüksuse arsti Kustaa Lehtoneni sõnul vähendaks elektritõukerataste keelustamine öösiti vahemikus kell 23 kuni 5 märkimisväärselt tõsiste vigastuste tekkimist.

Kobylin tõi näite eelmise laupäeva ja pühapäeva statistikast erakorralise meditsiini osakonnast: kümnest elektritõukerattaga juhtunud õnnetusest vaid üks juhtus päeval, kõik ülejäänud olid vahemikus kell 21 kuni 5. Kuuel patsiendil kümnest olid peavigastused. Kolmel juhil tuvastati joove, kuid kõiki kümmet juhti ei testitud.

"Kiiruse piiramine ei ole piisav meede," sõnas Kobylin.